Україна отримала мобільні симулятори F-16

Впровадження мобільних тренажерів є складовою переходу до сучасних методів підготовки, що відповідають стандартам НАТО

Україна отримала перші мобільні тренажери для підготовки пілотів винищувачів F-16. Це дозволить значно підвищити ефективність навчання льотного складу та посилити спроможності авіації у захисті українського неба. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Зазначається, що запровадження мобільних тренажерів є частиною переходу на сучасні підходи підготовки, які відповідають стандартам НАТО.

«Україна раніше вже отримувала тренажери для підготовки пілотів. Завдяки тренажерам екіпажі можуть відпрацьовувати складні бойові сценарії, тренувати швидкість реакції, прийняття рішень та ситуаційну обізнаність. Технологія дозволяє детально моделювати виконання конкретних бойових завдань ще до вильоту на реальних літаках», – йдеться у повідомленні.

Водночас нові мобільні тренажери розроблені з урахуванням українських вимог і технічного завдання, включно з географічними особливостями театру бойових дій. Їхньою ключовою перевагою є мобільність.

Використання тренажерів дає змогу:

збільшити інтенсивність підготовки пілотів;

зберігати ресурс літаків;

зменшити витрати на навчання;

підвищити бойову ефективність авіації.

До слова, перші з шести винищувачів F-16, які Норвегія передала Україні, незабаром будуть готові до виконання бойових завдань. За словами прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гар Стьоре, літаки вже формально перебувають у власності України, однак наразі проходять технічне обслуговування та підготовку.