Карта бойових дій в Україні станом на 29 травня 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua

Нині триває 1556-й день повномасштабної війни
На Південно-Слобожанському напрямку РФ дев’ять разів штурмувала позиції українських підрозділів

За минулу добу зафіксовано 267 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Учора противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 86 авіаційних ударів, скинув 269 керованих авіабомб. Крім того, застосував 7881 дрон-камікадзе та здійснив 2806 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 77 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Мала Слобідка та Нова Слобода Сумської області.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили одну ворожу артилерійську систему.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби відбулося п’ять боєзіткнень, ворог завдав семи авіаційних ударів, скинув 15 керованих бомб, здійснив 99 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник дев’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Приліпка, Ветеринарне, Шев’яківка, Лиман та у напрямку населених пунктів Ізбицьке й Тернова.

На Куп’янському напрямку

Українські захисники зупинили сім ворожих атак у районах Ківшарівки, Петропавлівки, Піщаного та Куп’янська.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбили 13 спроб загарбників просунутися у бік населених пунктів Греківка, Макіївка, Новомихайлівка, Лиман, Дробишеве та Діброва.

На Слов’янському напрямку

Протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили чотири спроби окупантів просунутися вперед у районах населених пунктів Рай-Олександрівка, Закітне та Різниківка.

На Краматорському напрямку

Українські захисники зупинили три ворожі атаки в районах населених пунктів Тихонівка та Маркове.

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 16 атак поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Іванопілля, Берестка, Русиного Яру та Степанівки.

На Покровському напрямку

Українські захисники зупинили 46 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Вільне, Новий Донбас, Родинське, Новоолександрівка, Шевченко, Покровськ, Білицьке, Гришине, Удачне, Молодецьке, Філія та Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку

Противник двічі атакував у районах населених пунктів Січневе та Злагода.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 32 атаки окупантів у районах населених пунктів Мирне, Добропілля, Воздвижівка, Гірке, Залізничне, Гуляйпільське, Рибне, Цвіткове, Староукраїнка, Верхня Терса та Чарівне.

На Оріхівському напрямку

Ворог двічі намагався просунутися в районі населеного пункту Щербаки.

