  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Генсек ООН хоче зустрітися з Зеленським і Путіним

    Антоніу Гуттеріш направив запит до постійних представництв України та РФ при ООН - Генсек ООН хоче зустрітися з Зеленським і Путіним
    Антоніу Гуттеріш направив запит до постійних представництв України та РФ при ООН

    Антоніу Гуттеріш має намір обговорити терміновік роки для встановлення миру в Україні

    Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш направив запит до постійних представництв України та Росії при ООН із проханням про зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві та російським диктатором Володимиром Путіним у Москві. Про це повідомив речник генсека ООН Стефан Дюжаррік в Нью-Йорку, повідомляє Європейська правда.

    «Генеральний секретар сказав, що в цей час великої небезпеки та наслідків він хотів би обговорити термінові кроки для встановлення миру в Україні, а також перспективи принципу багатосторонності в міжнародних відносинах, заснованого на Статуті ООН та міжнародному праві», - сказав Дюжаррік.

    «Він зазначив, що і Україна, і Російська Федерація є членами-засновниками Організації Об'єднаних Націй і завжди рішуче підтримували цю організацію», - додав речник.

    Раніше прессекретар Антоніу Гутерріша опублікував заяву генсека ООН журналістам із закликом до чотириденної гуманітарної паузи на Страсний тиждень, починаючи з Страсного четверга і до Великодня в неділю 24 квітня, щоб дозволити ряду гуманітарних коридорів відкритися.

    У Європейському союзі підтримали заклик генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша припинити бойові дії в Україні у Страсний тиждень з 21 по 24 квітня, повідомив Петер Стано, офіційний представник голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

    Україна підтримала пропозицію ООН про перемир'я.

    При цьому заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв розкритикував ідею з перемир'ям на Великдень.

    Теги: росія окупанти ООН війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Генсек ООН хоче зустрітися з Зеленським і Путіним