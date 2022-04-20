Генсек ООН хоче зустрітися з Зеленським і Путіним

Антоніу Гуттеріш направив запит до постійних представництв України та РФ при ООН

Антоніу Гуттеріш має намір обговорити терміновік роки для встановлення миру в Україні

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш направив запит до постійних представництв України та Росії при ООН із проханням про зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві та російським диктатором Володимиром Путіним у Москві. Про це повідомив речник генсека ООН Стефан Дюжаррік в Нью-Йорку, повідомляє Європейська правда.

«Генеральний секретар сказав, що в цей час великої небезпеки та наслідків він хотів би обговорити термінові кроки для встановлення миру в Україні, а також перспективи принципу багатосторонності в міжнародних відносинах, заснованого на Статуті ООН та міжнародному праві», - сказав Дюжаррік.

«Він зазначив, що і Україна, і Російська Федерація є членами-засновниками Організації Об'єднаних Націй і завжди рішуче підтримували цю організацію», - додав речник.

Раніше прессекретар Антоніу Гутерріша опублікував заяву генсека ООН журналістам із закликом до чотириденної гуманітарної паузи на Страсний тиждень, починаючи з Страсного четверга і до Великодня в неділю 24 квітня, щоб дозволити ряду гуманітарних коридорів відкритися.

У Європейському союзі підтримали заклик генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша припинити бойові дії в Україні у Страсний тиждень з 21 по 24 квітня, повідомив Петер Стано, офіційний представник голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

Україна підтримала пропозицію ООН про перемир'я.

При цьому заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв розкритикував ідею з перемир'ям на Великдень.