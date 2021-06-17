Путін повернувся до Москви зі щитом – експосол України в США Олег Шамшур

За словами дипломата Шамшура, Путін ні на йоту не відійшов від вигідних для нього позицій

На думку Шамшура, саміт не приніс «доданої вартості» для України

Результати саміту Джо Байдена та Володимира Путіна виправдали найгірші очікування: фактично його учасники спромоглись домовитись тільки про повернення своїх послів до «місця служби». Про це в коментарі «Главкому» розповів експосол України в США Олег Шамшур.

«Розгляд інших суттєвих питань, навіть тих, які начебто могли становити спільний інтерес, або переведений у режим консультацій, або відверто заблокований Росією (наприклад, щодо долі Олексія Навального)», – пояснив Шамшур.

На думку експерта, «Путін повертається до Москви зі щитом: як і очікувалось, він ні на йоту не відійшов від вигідних для нього позицій із найбільш важливих питань порядку денного (кібербезпека, Україна та регіональні конфлікти, права людини), перетворивши свою пресконференцію на пропагандистське шоу, розраховане насамперед на внутрішню російську аудиторію. Хоча Путін і зробив деякі реверанси в бік Байдена, він залишив останньому завдання переконувати журналістів у користі переговорів, які відбулись».

Шамшур вважає, що саме наміри кремлівського начальника визначатимуть прогрес двостороннього діалогу з визначених питань, залежно від того наскільки очікувані результати відповідатимуть російським планам: це стосується й ініціативи стратегічної стабільності, пов’язаної з контролем над ядерними озброєннями. Водночас, вірогідно, що жорстке протистояння Заходу й надалі може виглядати для нього більш політично доцільним.

Даючи оцінку Сполученим Штатам, український експерт вважає, що «вони, як це ми бачили раніше, не полишають надій спрямувати путінську Росію на шлях істинний, покладаючись на переконливість своїх аргументів та здоровий глузд. Як свідчить практика, ці розрахунки є марними і твердження про те, що неприйнятна поведінка Росії матиме для неї наслідки, не справляє на російське керівництво необхідного враження, якщо слова не підкріплені конкретними діями. Здається, це мали б розуміти у Вашингтоні».

На думку Шамшура, саміт не приніс «доданої вартості» і для України. «Складається враження, що українській проблематиці не було приділено очікуваної уваги. Відповідний пасаж президента США на пресконференції був традиційним і не містив нових елементів, навіть у порівнянні з недавньою заявою «сімки». Досить дивно виглядала відсутність його реакції на слова Путіна про «кривавий заколот» у Києві і його ж загадкову фразу: здається, про все що стосується регіональних конфліктів, «можна домовитись».

Отже, підкреслив експосол, женевський саміт мав «нульове значення» для конструктивного обговорення важливих питань міжнародного порядку денного.

У середу, 16 червня, у швейцарській Женеві проходила зустріч президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна. Глави держав спочатку завершили двогодинні переговори у вузькому складі та перейшли до розширеного формату – за участю більш широкого складу своїх делегацій.

Президенти обмінялися незвичними подарунками.