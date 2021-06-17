Є низка питань. Експосол США в Україні розповів, що Путін та Байден мають робити після зустрічі

На переговорах тема України зачіпалась побіжно, як і перспективи членства України в НАТО

На переговорах тема України зачіпалась побіжно, як і перспективи членства України в НАТО

«Саміт був суттєвим, ефективним та пройшов без роздратування», – Стівен Пайфер

Президенти Джо Байден та Володимир Путін розходяться щодо того, як слід виконувати Мінські домовленості. Проте наразі саме на цьому питанні вони мають сконцентрувати свою увагу. Про це в коментарі «Главкому» розповів експерт Центру міжнародної безпеки та співробітництва Стенфордського університету, експосол США в Україні Стівен Пайфер.

«Мінський процес є способом вирішення конфлікту, що розпалюється на Донбасі», – пояснив Пайфер.

Коментуючи загалом результати саміту, він сказав наступне: «За повідомленнями кожного президента на їх окремих пресконференціях, саміт був суттєвим, ефективним та пройшов без роздратування і зараз настає важка подальша робота».

«Чи припиняє Кремль такі неприйнятні дії, як втручання у внутрішню політику США, які спричинять каральну реакцію США? Чи приведе Діалог стратегічної стабільності до конкретних переговорів щодо обмеження та скорочення ядерної зброї та з відповідних питань? Чи можуть двосторонні консультації з питань кібер-діяльності привести до порозуміння між Вашингтоном та Москвою? Коли ми зрозуміємо відповіді на ці запитання, яких може не бути місяцями, ми будемо краще розуміти, чи можна сприймати цю зустріч президентів як успіх», – додав Пайфер.

Зазначимо, на переговорах тема України зачіпалась побіжно, як і перспективи членства України в НАТО. Зокрема російський лідер повторив стару тезу, що Росія має одне зобов’язання – сприяти реалізації Мінських домовленостей. Позиція, на якій стоїть Кремль не нова. І, схоже, що Росія не змінить своєї політики після переговорів з американським президентом.

Зі свого боку Байден заявив на пресконференції, що під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним «передав непорушну прихильність Сполучених Штатів до суверенітету і територіальної цілісності України». Водночас він підкреслив, що між ним і Путіним існують відмінності у поглядах на Мінські домовленості.

Нагадаємо, президент США Джо Байден на підсумковій пресконференції за підсумками зустрічі з президентом РФ заявив, що обговорював з Володимиром Путіним питання України.

У середу, 16 червня, у швейцарській Женеві проходила зустріч президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна. Глави держав спочатку завершили двогодинні переговори у вузькому складі та перейшли до розширеного формату – за участю більш широкого складу своїх делегацій.

Президенти обмінялися незвичними подарунками.

Зазначимо, користувачі соцмереж порівняли трапи Байдена і Путіна. Цікаво, що американський президент дотримується відкритої політики навіть у таких дрібницях, а у Путіна все «за склом» і за «сімома замками».