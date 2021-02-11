З початку року Україна витратила на імпорт російського струму 543 млн грн, – нардеп

Імпорт електричної енергії з Росії відновився з 1 лютого 2021 року

«Імпорт струму з Росії – це злочин проти українських енергетиків і шахтарів», – вважає Буймістер

З початку 2021 року Україна імпортувала російської електроенергії на суму 543 млн грн, повідомила народний депутат Людмила Буймістер.

«Вчора ми подолали психологічну відмітку в 500 млн гривень, які виведені з українського енергоринку в країну-агресор. Станом на сьогодні, російський імпорт обійшовся країні в 543 млн грн», - повідомила нардеп.

Якщо такими темпами імпорт продовжуватиметься до кінця лютого, витрати на імпорт досягнуть 1 млрд грн, додала Людмила Буймістер.

«Імпорт з Росії – це злочин проти українських енергетиків і шахтарів – мовчати про це неможливо. Ганебні закупівлі у країни агресора мають бути негайно зупинені, а гроші, які виводяться в Росію направлені на стабілізацію ситуації в нашій енергосистемі», – підсумувала нардеп.

Нагадаємо, імпорт електричної енергії з Росії відновився з 1 лютого 2021 року. З січня 2021 року Україна розпочала закупівлі струму в Білорусі. Всього з початку року Україна імпортувала близько 350 млн кВт годин.

Минулої зими 2019-2020 року імпорт з Росії і Білорусі склав понад 1 млрд кВт годин, що спровокувало найбільшу за роки незалежності кризу на енергоринку України.

За інформацією експертів «Центру Разумкова», саме імпорт електроенергії минулої зими призвів до складної ситуації в енергосистемі в січні-лютому 2021 року. Через імпорт збитки понесла державна компанія Енергоатом, яка через брак коштів не змогла вчасно провести ремонти атомних блоків. Відтак затримка ремонтної кампанії призвела до підвищення навантаження на теплову генерацію і швидкого спрацювання запасів вугілля.