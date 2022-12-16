Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Займаються «обнуленням». «Вагнер» за проступки масово вбиває своїх бойовиків

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Займаються «обнуленням». «Вагнер» за проступки масово вбиває своїх бойовиків
Вояка-втікач Андрій Медвєдєв зажадав перевірити Пригожина
фото з відкритих джерел

У «Вагнері» тих, хто не хоче вбивати українців, розстрілюють без суду і слідства

Найманець приватної військової компанії «Вагнера» (ПВК) з Томської області РФ Андрій Медведєв вимагає провести перевірку щодо бойовиків країни-терористки і власника компанії бізнесмена Євгена Пригожина, повідомляють російські ЗМІ. За його словами, вояків масово вбивають за проступки та непослух.

У липні 2022 року Медведєв уклав контракт із «Вагнером» на чотири місяці. Його відправили до Сальська, а звідти до окупованої Луганської області, де призначили на посаду командира 1-го відділення 4-го взводу 7-штурмового загону найманців. За словами Медведєва, він брав участь у боях під Артемівськом.

«Компанія в односторонньому порядку змінила контракт, продовживши його до шести, а потім і до восьми місяців, не питаючи моєї думки. Після цього самовільно відбув. Пов'язано це з тим, що не дуже подобається, що почало відбуватися, а саме: вбивства ув'язнених службою безпеки «Вагнера», тупі накази командування, яке кидало нас на танки з автоматами, образи, побиття. Прикро, що погодився туди поїхати», – сказав Медведєв у своєму відеозверненні.

Він звернувся до влади країни-терористки Росії і проханням сприяти у перевірці ПВК. Мовляв, його переслідують і він боїться за життя та здоров'я.

15 грудня найманця затримали співробітники МВС у Московській області. Та він начебто заздалегідь дав інтерв'ю про те, як у «Вагнері» масово вбивають вояків, які відмовляються ставати гарматним м'ясом.  

«Виводили всіх «відмовників» для (публічних – ред.) розстрілів перед тими, хто тільки приїхав. Відповідно, людина думає, що якщо піде щось не так, то може статися те саме. Мені відомо про десять розстрілів: двоє отримали поранення, поїхали до шпиталю під Первомайськом і звідти спробували втекти. Їх взяли на кордоні. Приїхала група «Мед», окремий підрозділ при службі безпеки «Вагнера», і їх розстріляли. Займаються «обнуленням» хлопців, як Нужина», – розповів журналістам Медведєв.

У середині листопада в соцмережах з'явилося відео зі стратою вояки «Вагнера» та ув'язненого Євгена Нужина. Його вбили ударом кувалди. Нужин був прикріплений до 1-го відділення, яким командував Андрій Медведєв. У вересні Нужин потрапив у полон. Українська сторона заявила, що найманець добровільно погодився взяти участь в обміні полоненими з Росією. 

Читайте також: Навіщо Пригожин хвалиться стратою «вагнерівця»: пояснення Центру стратегічних комунікацій
Теги: ПВК Вагнера танки поранення полон відео

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У поле зору окупантів потрапив через свою деструктивну активність у соцмережах
Здавав «вагнерівцям» позиції ЗСУ: в Одесі викрито російського агента
13 грудня, 12:26
1 листопада в англійських судах McCue Jury & Partners розпочала судову кампанія проти Пригожина і так званої групи Вагнера
Британський юрист: Позов проти «Вагнера» – лише перший кейс проти «машини Путіна»
7 грудня, 14:59
«Бавовна» у Сватовому: прилетіло у гуртожиток «вагнерівців» (відео)
«Бавовна» у Сватовому: прилетіло у гуртожиток «вагнерівців» (відео)
12 грудня, 07:57

Соціум

Займаються «обнуленням» хлопців. «Вагнерівець» розказав про масові вбивства найманців за проступки
Займаються «обнуленням» хлопців. «Вагнерівець» розказав про масові вбивства найманців за проступки
Писав СМС на підтримку Путіна. Норвезький топ-чиновник звинуватив дружину-українку в отруєнні
Писав СМС на підтримку Путіна. Норвезький топ-чиновник звинуватив дружину-українку в отруєнні
Найбагатша людина Росії може опинитись під санкціями США
Найбагатша людина Росії може опинитись під санкціями США
Війна в Україні: родина загиблого рашиста отримала квитки в аквапарк
Війна в Україні: родина загиблого рашиста отримала квитки в аквапарк
Білоруський суд ув'язнив двох українців
Білоруський суд ув'язнив двох українців
Росія у вогні: хроніка пожеж на військових підприємствах
Росія у вогні: хроніка пожеж на військових підприємствах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
149K
Заклик ООН до РФ припинити війну в Україні: хто голосував проти (список)
31K
Страх Путіна та заява Залужного. П'ять важливих новин 15 грудня
21K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала більше чотирьох годин
17K
Масована ракетна атака на Україну: яка ситуація в регіонах
12K
У небо над Білоруссю піднявся літак далекого радіолокаційного стеження
12K
16 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Новини

ЗСУ завдали потужного удару по позиціях окупантів на Запоріжжі – Генштаб
Сьогодні, 07:12
ЗСУ знищили два пункти управління окупантів та склад із пальним – Генштаб
Вчора, 07:07
Російські військові продовжують використовувати криптобіржу Binance в обхід санкцій
14 грудня, 19:39
Перші бронемашини Spartan скоро будуть під Бахмутом і Авдіївкою (фото)
14 грудня, 19:06
Руйнування енергосистеми: як загарбники намагаються залишити Україну без світла і закидують її фейками
14 грудня, 17:36
На Луганщині та Запоріжжі ЗСУ ліквідували понад сотню окупантів
14 грудня, 06:59

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту