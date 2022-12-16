Займаються «обнуленням». «Вагнер» за проступки масово вбиває своїх бойовиків

У «Вагнері» тих, хто не хоче вбивати українців, розстрілюють без суду і слідства

Найманець приватної військової компанії «Вагнера» (ПВК) з Томської області РФ Андрій Медведєв вимагає провести перевірку щодо бойовиків країни-терористки і власника компанії бізнесмена Євгена Пригожина, повідомляють російські ЗМІ. За його словами, вояків масово вбивають за проступки та непослух.

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У липні 2022 року Медведєв уклав контракт із «Вагнером» на чотири місяці. Його відправили до Сальська, а звідти до окупованої Луганської області, де призначили на посаду командира 1-го відділення 4-го взводу 7-штурмового загону найманців. За словами Медведєва, він брав участь у боях під Артемівськом.

«Компанія в односторонньому порядку змінила контракт, продовживши його до шести, а потім і до восьми місяців, не питаючи моєї думки. Після цього самовільно відбув. Пов'язано це з тим, що не дуже подобається, що почало відбуватися, а саме: вбивства ув'язнених службою безпеки «Вагнера», тупі накази командування, яке кидало нас на танки з автоматами, образи, побиття. Прикро, що погодився туди поїхати», – сказав Медведєв у своєму відеозверненні.

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Він звернувся до влади країни-терористки Росії і проханням сприяти у перевірці ПВК. Мовляв, його переслідують і він боїться за життя та здоров'я.

15 грудня найманця затримали співробітники МВС у Московській області. Та він начебто заздалегідь дав інтерв'ю про те, як у «Вагнері» масово вбивають вояків, які відмовляються ставати гарматним м'ясом.

«Виводили всіх «відмовників» для (публічних – ред.) розстрілів перед тими, хто тільки приїхав. Відповідно, людина думає, що якщо піде щось не так, то може статися те саме. Мені відомо про десять розстрілів: двоє отримали поранення, поїхали до шпиталю під Первомайськом і звідти спробували втекти. Їх взяли на кордоні. Приїхала група «Мед», окремий підрозділ при службі безпеки «Вагнера», і їх розстріляли. Займаються «обнуленням» хлопців, як Нужина», – розповів журналістам Медведєв.

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У середині листопада в соцмережах з'явилося відео зі стратою вояки «Вагнера» та ув'язненого Євгена Нужина. Його вбили ударом кувалди. Нужин був прикріплений до 1-го відділення, яким командував Андрій Медведєв. У вересні Нужин потрапив у полон. Українська сторона заявила, що найманець добровільно погодився взяти участь в обміні полоненими з Росією.