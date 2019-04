Волкер нагадав Путіну: жителі окупованого Донбасу — громадяни України

Раніше Путін заявив, що хоче надавати громадянство в спрощеному порядку не тільки жителям так званих «ДНР» та «ЛНР», а й усім українцям

Спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки з питань України Курт Волкер наголосив, що жителі окупованих територій Донецької та Луганської областей є громадянами України.

Про це він заявив у своєму Twitter.

«Люди, які перебувають на території Східної України, підконтрольній Росії, є громадянами України. Обов'язок уряду - зробити все можливе, щоб підтримати їх та звільнити від страждань, спричинених російською агресією», — заявив Волкер.

The people in Russia-controlled eastern Ukraine are Ukrainian citizens and it is the duty of the government to do everything possible to support them and allieviate the suffering caused by Russian aggression.