Путін розповів, як лікар запхав йому порошок у ніс

Володимир Путін випробував на собі нову вакцину від коронавірусу

Російський диктатор описав процедуру вакцинації: лікар набрав у шприц порошок і ввів його у ліву та праву ніздрі

Президент країни-агресорки РФ Володимир Путін повідомив російським ЗМІ, що після повторної вакцинації від коронавірусу «Супутником Лайт» зробив назальну вакцину.

Російський диктатор уточнив, що випробував на собі назальну вакцину наступного дня після повторної вакцинації.

«Рівно через шість місяців після вакцинації у мене титри захисні опустилися, і фахівці порекомендували провести процедуру ревакцинації, що я зробив кілька днів тому. Спочатку зробив у вигляді уколу, а наступного дня, після розмови з Денисом Юрійовичем (Логуновим), він сам зробив мені другу частину цієї процедури, а саме порошок назальної форми», — розповів він.

Путін також описав процедуру вакцинації: лікар набрав у шприц порошок і ввів його у ліву та праву ніздрі. Путін зізнався, що нічого на момент вакцинації не відчув і незабаром зміг займатися спортом.

РосЗМІ стверджують, що 21 листопада Путін пройшов повторну вакцинацію, щепившись російським «Супутником Лайт». Після повторного щеплення він почував себе добре.

За даними російських ЗМІ, повну вакцинацію від коронавірусу російським препаратом «Супутник V» Путін пройшов у червні цього року.

До слова, кримчан після «Супутника V» вакцинують іншими препаратами на материковій Україні.

Зазначимо також, що Ізраїль погодився визнати російську вакцину «виключно з поваги до Путіна».

Раніше розробник пояснив, чому після вакцинації «Супутником V» багато людей тяжко хворіють.

Нагадаємо, російський Путін обурений тим, що його оточення не хоче щепитися «Супутником V».

У вересні ВООЗ призупинила сертифікацію російської вакцини «Супутник V».