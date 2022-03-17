Прощення не буде. Мер Маріуполя показав жахливий стан міста (фото)
Маріуполь ось уже три тижні живе в облозі
Окупанти продовжують рівняти із землею місто-герой Маріуполь.
Радник міністра МВС Антон Геращенко повідомив, що з ним зв'язався мер міста.
«Мер Маріуполя Вадим Бойченко надіслав мені фотосвідоцтва жахливого злочину рашистів, що стерли з землі чудове мирне місто України. Того Маріуполя, який ми знали, більше нема.
Немає і не буде вибачення цим покидькам!
Прошу всіх, у кого є рідні, близькі, знайомі в Росії. Скиньте їм ці фотографії. Нехай дивляться! І нехай їм буде соромно за те, що вони все це допустили!», – заявив Геращенко.
Нагадаємо, у Маріуполі 90% будівель розбомблено, люди п'ють воду з калюж.
Також, росармія цілеспрямовано знищила драматичний театр у Маріуполі, де ховалися сотні людей. Вони знали, кого вбивають: перед драмтеатром у Маріуполі були великі написи «Дети».
Також рашисти скинули авіабомбу на маріупольський басейн, де ховалися жінки та діти.
Напередодні окупанти обстріляли Маріуполь із моря.