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    Прощення не буде. Мер Маріуполя показав жахливий стан міста (фото)

    Місто треба буде відновлювати практично з нуля - Прощення не буде. Мер Маріуполя показав жахливий стан міста (фото)
    Місто треба буде відновлювати практично з нуля
    фото з соцмереж

    Маріуполь ось уже три тижні живе в облозі

    Окупанти продовжують рівняти із землею місто-герой Маріуполь.

    Радник міністра МВС Антон Геращенко повідомив, що з ним зв'язався мер міста.

    «Мер Маріуполя Вадим Бойченко надіслав мені фотосвідоцтва жахливого злочину рашистів, що стерли з землі чудове мирне місто України. Того Маріуполя, який ми знали, більше нема.

    Немає і не буде вибачення цим покидькам!

    Прошу всіх, у кого є рідні, близькі, знайомі в Росії. Скиньте їм ці фотографії. Нехай дивляться! І нехай їм буде соромно за те, що вони все це допустили!», – заявив Геращенко.

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    Прощення не буде. Мер Маріуполя показав жахливий стан міста (фото)
    Прощення не буде. Мер Маріуполя показав жахливий стан міста (фото)
    Прощення не буде. Мер Маріуполя показав жахливий стан міста (фото)
    Прощення не буде. Мер Маріуполя показав жахливий стан міста (фото)
    Прощення не буде. Мер Маріуполя показав жахливий стан міста (фото)
    Прощення не буде. Мер Маріуполя показав жахливий стан міста (фото)
    Прощення не буде. Мер Маріуполя показав жахливий стан міста (фото)
    Прощення не буде. Мер Маріуполя показав жахливий стан міста (фото)
    Прощення не буде. Мер Маріуполя показав жахливий стан міста (фото)
    Прощення не буде. Мер Маріуполя показав жахливий стан міста (фото)
    фото з соцмереж, Громадське

    Нагадаємо, у Маріуполі 90% будівель розбомблено, люди п'ють воду з калюж.

    Також, росармія цілеспрямовано знищила драматичний театр у Маріуполі, де ховалися сотні людей. Вони знали, кого вбивають: перед драмтеатром у Маріуполі були великі написи «Дети».

    Також рашисти скинули авіабомбу на маріупольський басейн, де ховалися жінки та діти.

    Напередодні окупанти обстріляли Маріуполь із моря.

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    Теги: Маріуполь окупанти війна обстріл мер злочини проти людяності місто #stoprussia
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    Прощення не буде. Мер Маріуполя показав жахливий стан міста (фото)