Рада ЄС схвалила допомогу армії Молдови на 41 млн євро

ЄС зобов'язується надавати всю необхідну підтримку Молдові у вирішенні проблем, з якими вона стикається внаслідок загарбницької війни Росії проти України

Рада ЄС у четвер ухвалила заходи на підтримку збройних сил Молдови вартістю 41 млн євро. Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС.

Ухвалений захід вартістю 41 млн євро, розрахований на 40 місяців, фінансуватиме надання нелетального обладнання в наступних сферах: мобільність, повітряне спостереження, радіоелектронна боротьба та логістичне обладнання.

«Цей захід допомоги має на меті дозволити Збройним силам Республіки Молдова підвищити оперативну ефективність, прискорити відповідність стандартам ЄС і оперативну сумісність, і, таким чином, краще захистити цивільне населення в кризових і надзвичайних ситуаціях. Він також спрямований на зміцнення потенціалу Республіки Молдова щодо її участі у військових місіях і операціях ЄС в рамках Спільної політики безпеки і оборони», – зазначили у Раді ЄС.

Цей захід був запропонований самою Молдовою 5 лютого 2023 року і доповнить інші заходи допомоги, ухвалені в травні 2023 року, червні 2022 року та грудні 2021 року.

«ЄС зобов'язується надавати всю необхідну підтримку Молдові у вирішенні проблем, з якими вона стикається внаслідок загарбницької війни Росії проти України, а також зміцнювати стійкість, безпеку і стабільність країни перед обличчям дестабілізуючих дій Росії», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що РФ не може військовим шляхом загрожувати безпеці Молдови завдяки опору України, але може застосовувати дезінформацію та енергетичний шантаж.

Мірча Джоане зазначає, що Росія має політичні та стратегічні наміри, але не має військової потужності, здатної загрожувати безпеці й територіальній цілісності Молдови через здатність України до опору.

«Навіть у складніший період цієї триваючої війни Україна, за нашої підтримки, здатна продовжувати опір і перемагати в цій війні. Таким чином, доти, доки Україна чинить опір і чинитиме опір, безпека Молдови опосередковано захищена», – сказав заступник генсекретаря НАТО.

Мірча Джоане наголосив, що НАТО зміцнює свої позиції на східному фланзі. До Альянсу приєдналися Фінляндія і Швеція, також альянс стає значно сильнішим у районі Чорного моря, в Румунії, в Болгарії.

Нагадаємо, що раніше Мірча Джоане заявив, що війна Російської Федерації проти України триватиме ще довго і не закінчиться навіть у 2025 році.

«Мій заклик – готуватися до довгої війни, вона триватиме. Вона не закінчиться у 2024 році, ймовірно, не у 2025 році. Ми ніде не бачимо військового потенціалу, щоб мати можливість отримати вирішальну перемогу в той чи інший спосіб», – зауважив заступник генерального секретаря НАТО.

Дл слова, Молдова не має своєї системи ППО, тому в захисті від російських ракет вона може розраховувати сьогодні тільки на Україну, а в майбутньому – на «парасольку НАТО». Про це розповів депутат парламенту Республіки Молдова Оазу Нантой в ефірі телеканалу Freeдом.

Він нагадав, що географічно Молдова розташована між Україною та Румунією, яка є членом НАТО. Тому ініціатива встановити «парасольку НАТО» від повітряних цілей над Євросоюзом, зокрема захистить і Молдову.

Нантой визнав, що Молдова зараз не має ресурсів, щоб побудувати ефективну триярусну систему ППО.