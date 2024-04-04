НАТО розповіло, чим загрожує Росія для Молдови

Мірча Джоане зазначає, що Росія має політичні та стратегічні наміри щодо Молдови

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що РФ не може військовим шляхом загрожувати безпеці Молдови завдяки опору України, але може застосовувати дезінформацію та енергетичний шантаж. Про це повідомляє NewsMaker.

Мірча Джоане зазначає, що Росія має політичні та стратегічні наміри, але не має військової потужності, здатної загрожувати безпеці й територіальній цілісності Молдови через здатність України до опору.

«Навіть у складніший період цієї триваючої війни Україна, за нашої підтримки, здатна продовжувати опір і перемагати в цій війні. Таким чином, доти, доки Україна чинить опір і чинитиме опір, безпека Молдови опосередковано захищена», – сказав заступник генсекретаря НАТО.

Мірча Джоане наголосив, що НАТО зміцнює свої позиції на східному фланзі. До Альянсу приєдналися Фінляндія і Швеція, також альянс стає значно сильнішим у районі Чорного моря, в Румунії, в Болгарії.

Нагадаємо, що раніше Мірча Джоане заявив, що війна Російської Федерації проти України триватиме ще довго і не закінчиться навіть у 2025 році.

«Мій заклик – готуватися до довгої війни, вона триватиме. Вона не закінчиться у 2024 році, ймовірно, не у 2025 році. Ми ніде не бачимо військового потенціалу, щоб мати можливість отримати вирішальну перемогу в той чи інший спосіб», – зауважив заступник генерального секретаря НАТО.

Він зазначив, що НАТО очікує затяжну війну з невеликими наступами й контрнаступами, із завоюваннями і втратою території.