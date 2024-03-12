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Скільки громадян вважає, що російська має стати другою державною мовою: опитування

Катерина Іванова
glavcom.ua
Скільки громадян вважає, що російська має стати другою державною мовою: опитування
Соціологи запитали у респондентів, яким має бути статус російської мови в Україні
фото з відкритих джерел

Дві третини українських громадян підтримують усунення російської мови з офіційного спілкування

Лише 3% опитаних громадян України вважають, що російська мова має отримати статус другої державної. Про це свідчать результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного упродовж 17-23 лютого 2024 року.

Зрештою, після повномасштабного вторгнення станом на лютий 2024 року переважна більшість українців – 66% – вважають, що російську мову потрібно усунити з офіційного спілкування. Лише 3% вважають, що російська мова має отримати статус другої державної. І 24% вважають, що російська мова може стати офіційною в регіонах, де більшість цього бажають.

Серед 24%, які підтримують офіційний статус в окремих регіонах:

  • 15% при цьому проти того, щоб російська мова стала в офіційною в їх регіоні;
  • хотіли би, щоб стала офіційною в їх регіоні – 7% (ще 1% не визначилися із своєю позицією).

Таким чином, на 2024 рік в Україні є 10% тих, хто хотів би бачити російську мову або офіційною у своїй області, або взагалі другою державною. Натомість 81% або бажають її усунення з офіційного спілкування на всій території, або проти її використання у своєму регіоні.

У таблиці нижче наведена динаміка протягом 2013-2024 років у регіональному вимірі. Навіть на Заході України в 2015 році 44% мешканців виступали за те, щоб російська мова могла бути другою офіційною, де більшість населення цього бажає, а 6% підтримували державний статус
У таблиці нижче наведена динаміка протягом 2013-2024 років у регіональному вимірі. Навіть на Заході України в 2015 році 44% мешканців виступали за те, щоб російська мова могла бути другою офіційною, де більшість населення цього бажає, а 6% підтримували державний статус
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС)

Водночас, у регіональному вимірі, на півдні України 69% підтримують або повне усунення з офіційної сфери, або принаймні проти, щоб в їх регіоні російська мова була офіційною. На противагу цьому 18% або хочуть, щоб російська мова була офіційною в їх регіоні, або взагалі стала державною.

Фактично у всіх регіонах більшість населення не підтримує надання офіційного статусу російській мові
Фактично у всіх регіонах більшість населення не підтримує надання офіційного статусу російській мові
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС)

На сході 52% підтримують або повне усунення з офіційної сфери, або принаймні проти, щоб в їх регіоні російська мова була офіційною. На противагу цьому 34% або хочуть, щоб російська мова була офіційною в їх регіоні, або взагалі стала державною.

Стало відомо, щотавлення до Міжнародного жіночого дня 8 березня погіршилося. Його популярність за останні роки суттєво зменшилася. 

Ще у 2017 року це свято було одним із найулюбленіших, його відзначала приблизно половина населення (49%). У 2018 році популярність свята знизилася до 45%, у 2020 – до 40%, у 2021 році його назвали улюбленим уже 34% опитаних, у 2023 – 25%.

Повідомляється, що громадяни РФ все більше жалкують про те, що 24 лютого 2022 року армія за наказом президента Володимира Путіна вдерлася в Україну. 

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Теги: свята армія населення біженці свято

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