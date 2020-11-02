В Україні зростають борги із зарплат. У «Слузі народу» назвали причину

Заборгованість зростає в усіх секторах економіки

В Україні борги із зарплат зростають в усіх сферах економіки, головною причиною цього явища є коронакриза.

Про це заявив в ефірі телеканалу «Україна 24» народний депутат від фракції «Слуга народу» Данило Гетманцев.

«Насправді заборгованість зростає зараз в усіх секторах економіки. Це пояснюється коронакризою, тією ситуацією, яка склалася. Якщо ви візьмете 2019 рік, то там порівняно невеликі суми заборгованості щодо невиплати зарплат, але коронакриза – ну це таке явище, яке впливає на всіх. Якщо приватне підприємство зачиняється, не працює, у нього немає грошей на виплати зарплати, то, напевно, мало що вдієш», – сказав він.

Зазначимо, що, згідно з даними омбудсмена Людмили Денисової, заборгованість із зарплат в Україні зросла на 24% до 200 млн доларів.

Напередодні прем'єр міністр Денис Шмигаль заявив, що середня зарплата у вересні зросла до максимуму від початку року і склала майже 12 тисяч гривень.

До слова, в НБУ назвали причини за якими банки можуть блокувати рахунки українців з пенсіями і зарплатами