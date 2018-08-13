Рада суддів про справу Кернеса: Втручання в роботу суду неприпустиме



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Рада суддів розглянула питання про тиск на суддю Київського райсуду Полтави Андрія Антонова

Причиною відповідного засідання стала справа харківського міського голови Геннадія Кернеса, яку суддя Київського районного суду міста Полтави закрив 10-го серпня

На позачерговому засіданні члени Ради суддів України заявили про неприпустимість дій, в яких є ознаки втручання в роботу суддів, а також публічні висловлювання про притягнення суддів до кримінальної відповідальності з боку посадовців та органів влади.

«Це є неприпустимим до надання правової оцінки судовому рішенню апеляційної або касаційної інстанції, а діям судді — Вищої ради правосуддя», — зазначив голова ради суддів Олег Ткачук.

Причиною відповідного засідання стала справа харківського міського голови Геннадія Кернеса, яку суддя Київського районного суду міста Полтави закрив 10-го серпня. Неявку прокурорів на дебати суд розцінив як відмову від звинувачення.

Після цього, за словами Олега Ткачука, у ЗМІ почали з‘являтися скарги від Генеральної прокуратури, що суддя має понести кримінальну відповідальність за відповідне рішення.

10 серпня суд закрив кримінальне провадження проти міського голови Харкова Геннадія Кернеса та двох його охоронців Віталія Блінника та Євгена Сміцького «у зв’язку з відмовою сторони обвинувачення підтримувати обвинувачення у справі». За словами судді, сім останніх засідань, на яких повинні були відбутися дебати, прокурори пропустили без поважних причин. Суд розцінив це як відмову від обвинувачення та вирішив закрити справу.

Рішення суду можуть оскаржити протягом семи днів. Зазначимо, що закриття провадження не означає, що Кернеса виправдали.

Заступниця генпрокурора заявила, що закриття кримінального провадження у справі міського голови Харкова Геннадія Кернеса є незаконним. Прокуратура вирішуватиме питання про порушення кримінальної справи проти судді про завідомо неправосудне рішення.

10 серпня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що суддя, який закрив кримінальне провадження щодо міського голови Геннадія Кернеса, відповідатиме за це «неправосудне рішення». Справу Кернеса вів суддя Київського районного суду Полтави Андрій Антонов.

У липні повідомлялося, що суд втретє переніс дебати у справі Кернеса: не з'явився жоден із 19 прокурорів.

Нагадаємо, 25 січня 2014 року невідомі напали на учасників ходи на підтримку Євромайдану в Харкові. Того ж дня депутат Харківської облради Іван Варченко (ВО «Батьківщина») заявив про викрадення двох активістів Євромайдану — Олександра Кутяніна та Сергія Ряполова «після того, як вони знімали номери автомобілів «друзів Кернеса» біля готелю «Національ». Пізніше відділ зв’язків із громадськістю ГУ МВС України в Харківській області повідомив, що інформація про викрадення активістів Євромайдану не підтвердилася.

Кернеса і двох його охоронців звинувачують у викраденні, побитті двох учасників Євромайдану і погрожуванні вбивством. Харківський міський голова заявляє, що кримінальне провадження проти нього є сфабрикованим.

2 березня 2015 року Кернесу повідомили про підозру у вчиненні злочинів за трьома статтями: незаконне позбавлення волі або викрадення людини; катування; погроза вбивством, а також про завершення досудового розслідування.

26 березня 2015 року Генпрокуратура передала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно Кернеса і двох його охоронців.

2 квітня 2015 року Вищий спеціалізований суд оголосив про перенесення розгляду справи Кернеса із Дзержинського райсуду Харкова до Київського райсуду Полтави.

Джерело: Громадське