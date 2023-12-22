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Масштабна повітряна тривога тривала майже годину

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Масштабна повітряна тривога тривала майже годину
фото: glavcom.ua

Станом на 14:45 відбій повітряної тривоги майже по всіх областях

У багатьох областях України лунають сирени відбою. Моніторингові групи повідомляли про зліт Міг-31К.

Станом на 14:45 відбій повітряної тривоги майже по всіх областях.

Карта повітряних тривог виглядала так:

Масштабна повітряна тривога тривала майже годину фото 1

Нагадаємо, що у ніч на 22 грудня відбувся третій поспіль повітряний удар дронами по столиці за останні шість днів. Російські окупанти атакували Київ дронами Shahed. У багатоповерховому житловому будинку виникло загорання на верхніх поверхах, в трьох квартирах часткове руйнування стін та ще у трьох – вибиті вікна.

Російські окупаційні війська атакували 28-ма ударними безпілотниками типу Shahed з районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – тимчасово окупований Крим. Силам ППО вдалося знищити 24 дрони.

Теги: окупанти війна ракета

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