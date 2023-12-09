Визволення Криму: Умєров заінтригував планом України на 2024 рік

Міністр нагадав про успіхи України в Чорному морі

Україна готує напрацювання на 2024 рік, які змусять Росію назавжди піти з тимчасово окупованого Криму. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров під час телемарафону.

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Міністр зазначив, що Україна змогла досягти успіху в Чорному морі, навіть попри відсутність настільки ж потужного флоту, як у Росії.

«Ми показали всьому світу, що ми можемо досягати успіху, незважаючи на те, що у нас немає такого потужного флоту. Ми змусили Росію відійти від тимчасово окупованого Криму. Ці напрацювання, які ми готуємо на 2024 рік, дадуть нам дуже хорошу здатність для того, щоб вони (російські окупанти – ред.) відійшли назавжди з нашого Криму», – сказав Умєров.

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До слова, американське видання Foreign Policy вважає, що найшвидший шлях до перемоги України веде через Крим.