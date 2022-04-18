Ракетний обстріл Львова: яка ситуація у місті станом на полудень

Станом на цю годину відомо про сім загиблих

Кількість загиблих внаслідок ранкового обстрілу Львова зросла до семи людей, 11 поранено – троє з них у важкому стані. Про це повідомив керівник ОВА Максим Козицький.

Він уточнив, що це попередні дані, які можуть змінюватися.

Що відомо про ситуацію на Львівщині станом на 12:30

Сьогодні близько 8:30 по Львову вдарили чотири ракети.

Це були крилаті ракети повітряного базування. За попередньою інформацією, їх випустили з Каспійського регіону.

Три ракети вдарили по об‘єкті військової інфраструктури. Одна – по шиномонтажу. Перший об‘єкт – це склади, які не використовували.

Внаслідок влучань сталися пожежі. На обидвох об‘єктах їх уже повністю загасили. Підрозділи ДСНС розбирають завали. Обидва об‘єкти зруйновані повністю.

«На жаль, є загиблі. Станом на цю годину відомо про сім загиблих. Це перші загиблі внаслідок влучання по Львову. Також наразі відомо про 11 постраждалих. Серед них – одна дитина. Троє постраждалих у важкому стані. У дитини незначні ушкодження. Дані щодо загиблих та постраждалих ще можуть змінюватися», – повідомив Козицький.

Навколо місць влучання пошкоджені вікна у будинках та транспортні засоби.

Нагадаємо, сьогодні, 18 квітня, у Львові пролунали вибухи. За попередньою інформацією по території Львівської області завдано п’ять ракетних ударів.

До слова, у Львові почали облаштовувати перше контейнерне містечко для тимчасово перебування українців, які змушені евакуюватись із гарячих точок.

Нагадаємо, окупанти не припиняли обстрілів Луганської області 17 квітня та вночі 18 квітня. Внаслідок влучання снаряду загорівся спорткомплекс «Олімп» у Кремінній. Загалом по області спалахнули щонайменше 15 житлових будинків.

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