  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. На Дніпропетровщині лунають вибухи, у небі – стовпи диму (фото, відео)
рус
    Події в Україні

    На Дніпропетровщині лунають вибухи, у небі – стовпи диму (фото, відео)

    Вибухи лунають у Синельниківському, Новомосковському та Петропавлівському районах - На Дніпропетровщині лунають вибухи, у небі – стовпи диму (фото, відео)
    Вибухи лунають у Синельниківському, Новомосковському та Петропавлівському районах
    фото: Дніпро Обласний/Telegram

    Вибухи чутно у кількох районах області

    Увечері 18 червня в декількох районах Дніпропетровської області чутно вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    На Дніпропетровщині лунають вибухи, у небі – стовпи диму (фото, відео)
    На Дніпропетровщині лунають вибухи, у небі – стовпи диму (фото, відео)
    На Дніпропетровщині лунають вибухи, у небі – стовпи диму (фото, відео)
    На Дніпропетровщині лунають вибухи, у небі – стовпи диму (фото, відео)
    На Дніпропетровщині лунають вибухи, у небі – стовпи диму (фото, відео)
    На Дніпропетровщині лунають вибухи, у небі – стовпи диму (фото, відео)

    У цей час в області було оголошено повтряну тривогу.

    Вибухи лунають у Синельниківському, Новомосковському та Петропавлівському районах. Також у соціальних мережах публікують фото та відео стовпів диму.

    Нагадаємо, російські окупанти 16 червня двічі обстріляли Дніпропетровщину. Під обстріли потрапили Зеленодольська та Широківська громади Криворізького району.

    Триває сто п’ятнадцята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зазнавати значних втрат в ході ведення бойових дій на території України.

    За минулу добу, 17 червня, українські захисники ліквідували близько 200 російських окупантів.

    Читайте також: ЗСУ вперше розповіли про статистику втрат техніки на фронті
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація час #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Дніпропетровщині лунають вибухи, у небі – стовпи диму (фото, відео)