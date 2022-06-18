На Дніпропетровщині лунають вибухи, у небі – стовпи диму (фото, відео)

Вибухи лунають у Синельниківському, Новомосковському та Петропавлівському районах

Вибухи лунають у Синельниківському, Новомосковському та Петропавлівському районах

Вибухи чутно у кількох районах області

Увечері 18 червня в декількох районах Дніпропетровської області чутно вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

У цей час в області було оголошено повтряну тривогу.

Вибухи лунають у Синельниківському, Новомосковському та Петропавлівському районах. Також у соціальних мережах публікують фото та відео стовпів диму.

Нагадаємо, російські окупанти 16 червня двічі обстріляли Дніпропетровщину. Під обстріли потрапили Зеленодольська та Широківська громади Криворізького району.

Триває сто п’ятнадцята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зазнавати значних втрат в ході ведення бойових дій на території України.

За минулу добу, 17 червня, українські захисники ліквідували близько 200 російських окупантів.

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