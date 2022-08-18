Ракетою в гуртожиток, де жили люди з вадами слуху. Російський пропагандист пояснив, навіщо

Один із путінських катів пояснив «логіку» масового вбивства мирних українців

Солдат-пропагандист РФ Анатолій Дрьомов, який через свій блог закликає вбивати українських людей похилого віку та дітей, відзначився черговою нелюдською заявою. Після удару по гуртожитку в Харкові, який вороги вчинили 17 серпня, рашист підтвердив думку, що перемогти військовим чином окупанти надії вже не мають, тож діятимуть через терор та масові вбивства.

«Сьогоднішній удар по Харкову – це вимушений захід. Ця війна вже всіх виснажила. Замість двох тижнів ця війна затяглася на пів року. Час переходити до радикальних дій. Винищення мирних людей може вплинути на Київ, і це допоможе нам виграти війну. На жаль, інакше нам не перемогти», – цинічно висловився кат.

25-річний Анатолій Дрьомов – родом із Санкт-Петербурга. Окупант активно веде свою сторінку в соцмережах та хизується мародерством та вбивствами українців. Регулярно закликає до знищення української нації.

Нагадаємо, російські окупанти ввечері 17 серпня обстріляли гуртожиток у Салтівському району Харкова. Ворог попередньо завдав удару крилатою ракетою «Іскандер».

У знищеній будівлі, де загинуло семеро осіб, мешкали люди з вадами слуху, тож вони могли не чути сигналу повітряної тривоги.

Сьогодні вранці вороги знову обстріляли гуртожиток у Харкові.