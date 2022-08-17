Усі вікна багатоповерхівки забиті фанерою. Шокуюче фото з Харкова 

Місто-Герой уже 175 днів під вогнем загарбників

Радник міністра МВС Антон Геращенко у Telegram оприлюднив шокуючу світлину з міста-Героя Харкова. На фото багатоповерхівка, всі вікна якої вибиті і закриті фанерою. А стіни зрешечені кулями ворогів...

«Харків, Північна Салтівка, вулиця Дружби народів. Ось така у орків «дружба», – написав радник.

Допис Геращенко супроводив хештегом #вони_за_це_поплатяться.

Нагадаємо, Харків, жодного дня із початку війни не прожив без обстрілів рашистів. Район Північної Салтівки потерпає від масштабних руйнувань через постійні прильоти.

Як відомо, вчора окупанти знову обстріляли Салтівку.

Раніше у мережі з'явилися фото зруйнованої вулиці Харкова з промовистою назвою Дружби народів. Фото опублікував кореспондент в газети «Сільські Вісті» Леонід Логвиненко. Зауважимо саме ця вулиця постійно страждає від прильотів російських ракет.