Усі вікна багатоповерхівки забиті фанерою. Шокуюче фото з Харкова
Місто-Герой уже 175 днів під вогнем загарбників
Радник міністра МВС Антон Геращенко у Telegram оприлюднив шокуючу світлину з міста-Героя Харкова. На фото багатоповерхівка, всі вікна якої вибиті і закриті фанерою. А стіни зрешечені кулями ворогів...
«Харків, Північна Салтівка, вулиця Дружби народів. Ось така у орків «дружба», – написав радник.
Допис Геращенко супроводив хештегом #вони_за_це_поплатяться.
Нагадаємо, Харків, жодного дня із початку війни не прожив без обстрілів рашистів. Район Північної Салтівки потерпає від масштабних руйнувань через постійні прильоти.
Як відомо, вчора окупанти знову обстріляли Салтівку.
Раніше у мережі з'явилися фото зруйнованої вулиці Харкова з промовистою назвою Дружби народів. Фото опублікував кореспондент в газети «Сільські Вісті» Леонід Логвиненко. Зауважимо саме ця вулиця постійно страждає від прильотів російських ракет.
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