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Усі вікна багатоповерхівки забиті фанерою. Шокуюче фото з Харкова 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Усі вікна багатоповерхівки забиті фанерою. Шокуюче фото з Харкова 
Окупанти нищать українські міста
Антон Геращенко /Telegram

Місто-Герой уже 175 днів під вогнем загарбників 

Радник міністра МВС Антон Геращенко у Telegram оприлюднив шокуючу світлину з міста-Героя Харкова. На фото багатоповерхівка, всі вікна якої вибиті і закриті фанерою. А стіни зрешечені кулями ворогів...

«Харків, Північна Салтівка, вулиця Дружби народів. Ось така у орків «дружба», – написав радник.

Допис Геращенко супроводив хештегом #вони_за_це_поплатяться.

Усі вікна багатоповерхівки забиті фанерою. Шокуюче фото з Харкова  фото 1

Нагадаємо, Харків, жодного дня із початку війни не прожив без обстрілів рашистів. Район Північної Салтівки потерпає від масштабних руйнувань через постійні прильоти.  

Як відомо, вчора окупанти знову обстріляли Салтівку.

Раніше у мережі з'явилися фото зруйнованої вулиці Харкова з промовистою назвою Дружби народів. Фото опублікував кореспондент в газети «Сільські Вісті» Леонід Логвиненко. Зауважимо саме ця вулиця постійно страждає від прильотів російських ракет.

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Теги: МВС Харків

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