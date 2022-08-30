Нове обличчя війни. Росіяни знайшли ще одну бабусю для пропаганди (відео)

Марія Лемзякова мешкає у прикордонній з Україною Білгородщині

Бабця навряд чи розуміє, в яких цілях її використовує кремлівська машина

Російська пропаганда знайшла новий спосіб підтримки війни з Україною: пенсіонерку із прикордонного села Білгородської області Марію Лемзякову («бабусю Марусю»). Про це пишуть пропагандистські російські ЗМІ.

Загарбники переконують, що Лемзякова «щодня проводжає бойові вертольоти, і, якщо випаде нагода, завжди готова пригостити нехитрою їжею, подарувати материнське тепло».

Відео про Лемзякову із заблюреними обличчями військових-окупантів тиражують прокремлівські медіа, бажаючи створити ілюзію підтримки війни росіянами.

Як ідеться в текстах, онуки Лемзякової буцімто теж військові. Жінка літнього віку начебто зустрічає та проводжає вертольоти рашистів, які летять вбивати мирних українців.

Нагадаємо, раніше пенсіонерка Ганна Іванівна з Харкова стала новим кумиром росіян. Пропагандисти з неї зробили «правильну українку», яка не стелиться під «фашистський режим», і додали відео – доказ того, що нашу країну треба таки «доденацифіковувати».

Також відомо, що польські журналісти закликали судити російських пропагандистів як воєнних злочинців.