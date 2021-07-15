Рада розглянула відставку Авакова

Арсен Аваков пропрацював міністром внутрішніх справ у чотирьох урядах

Питання відставки Авакова – перше у порядку денному засідання Ради у четвер

Верховна Рада в четвер розпочала пленарне засідання з розгляду питання про відставку міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Це питання стоїть першим у порядку денному Ради. У сесійній залі сьогодні зареєструвалося 280 нардепів.

Раніше комітет з питань правоохоронної діяльності передав розгляд заяви про відставку Авакова на розсуд парламенту – це означає, що остаточне рішення ухвалюватимуть парламентарі.

О 10:16 парламентарі проголсували за звільнення Арсена Авакова з посади глави МВС.

Як повідомлялося, Аваков у вівторок подав заяву про звільнення з посади.

Ввечері 13 липня президент Володимир Зеленський на засіданні фракції «Слуга народу» запропонував кандидата на посаду міністра внутрішніх справ – нардепа Дениса Монастирського.

Згодом Монастирський заявив, що вирішив погодитись на пропозицію президента Володимира Зеленського очолити МВС.

Раніше ЗМІ повідомили, що одним з кандидатів на пост глави МВС є голова комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський. Другим – голова підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності правоохоронного комітету Ради Олександр Бакумов.

Аарсен Аваков очолював міністерство внутрішніх справ України з 27 лютого 2014 року. Вперше він був призначений на посаду в складі уряду, очолюваного Арсенієм Яценюком (2014-2016). Надалі Аваков входив до складу урядів Володимира Гройсмана (2016-2019), Олексія Гончарука (2019-2020) і Дениса Шмигаля (2020-2021).

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