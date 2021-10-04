Разумков назвав справжню ціну газу: «Давайте людям казати правду»

У меморандумі уряду та НАК «Нафтогаз» ціна газу для населення закріплена на рівні 13 тис. 660 грн

Голова Верховної Ради, «слуга» Дмитро Разумков озвучив, якою насправді буде ціна газу для українців, після додавання ПДВ та транспортних витрат. Про це він заявив під час виступу на Погоджувальній раді депутатських фракцій та груп.

«Був підписаний меморандум, там записані ціни для населення…У мене була дискусія з паном Філатовим (мер Дніпра – ред.), він розповідав, що закріплена ціна в меморандумі – 13 тис. 660 грн для комунальних підприємств, для лікарень, для шкіл. Але він трошки забув додати, що це ціна без ПДВ та транспортування. Після ефіру мені багато мерів написало, що вийде близько 19 100. Давайте людям казати правду, вони ж повинні розуміти, на що розраховувати. І місцеві бюджети повинні також це розуміти. Це не добре і не погано, але ми ж обіцяли, що будемо чесні», – наголосив Разумков

Нагадаємо, на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові підписали меморандум, згідно з яким тарифи на гарячу воду та опалення не будуть зростати до кінця опалювального сезону 2021-2022. Згідно з ухваленим меморандумом, місцева влада не підвищуватиме тарифів на тепло та гарячу воду до кінця опалювального сезону.

До слова, уряд України розробив п’ять кроків для успішного проходження опалювального сезону в країні.

До слова, російський «Газпром» з 1 жовтня почав постачати газ до Угорщини за довгостроковим контрактом в обхід України.

Газопостачальні компанії України оприлюднили свої цінники на жовтень. Як і п'ять попередніх місяців, у жовтні річні фіксовані ціни коливатимуться від 7,80 і до 13,50 грн за кубометр.