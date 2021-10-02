Тимошенко оприлюднила важливі дані щодо вартості газу в Україні

Тимошенко: «Нам даватимуть газ в сім разів дорожче»

Після підписання урядом та НАК «Нафтогаз» меморандуму про фіксовані комунальні тарифи, стало зрозуміло, що ціни на газ в Україні влада регулює в ручному режимі. Про це в етері програми «Шустер LIVE» заявила лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

«Якщо підписали такий меморандум, то ніякого ринку не існує. Там просто встановлені ціни в ручному режимі. І всі розмови про ринок просто повний абсурд. Тому, що там конкретно зафіксовані ціни і вони нічого спільного не мають із зовнішнім ринком», – заявила Тимошенко.

Лідерка «Батьківщини» також розповіла, скільки коштує видобуток українського газу і скільки держава на цьому заробляє. Вона нагадала, нещодавно пролунала шокова сенсація – це інтерв’ю керівника НАК «Нафтогазу» Отто Ватерландера. Він сказав, що видобуток українського газу коштує близько 1 грн за куб. метр.

«Зараз нам влада повідомила, що буде газ віддавати по 7 грн 42 коп. Тобто нам даватимуть газ в сім разів дорожче. Хто прийняв таке рішення? Усього держава видобуває природного газу приблизно 14,2 млрд куб. метрів. Ви споживаєте на конфорках 8 млрд, а для потреб опалення і гарячої води – ще 4,7 млрд. Отже – 12, 9 млрд. Це фактичні цифри минулого сезон. Тобто 14, 2 млрд ми видобуваємо, а 12,9 споживаємо. Кожна країна, яка видобуває свій власний газ для своїх громадян, має особливу ціну. Ніхто не продає по драконівським цінам. За рахунок цього надприбутку у НАК «Нафтогазу» накопичилося 76 млрд грн.На субсидії віддають 35 млрд. Постає питання, куди діваються такі гроші і хто їх контролює. Тобто, ті, хто підписав меморандум, я не говорю про місцеве самоврядування, з боку влади, вони можуть в ручному режимі встановити ціну», – резюмувала Тимошенко.

Нагадаємо, на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові підписали меморандум, згідно з яким тарифи на гарячу воду та опалення не будуть зростати до кінця опалювального сезону 2021-2022. Згідно з ухваленим меморандумом, місцева влада не підвищуватиме тарифи на тепло та гарячу воду до кінця опалювального сезону.

До слова, уряд України розробив п’ять кроків для успішного проходження опалювального сезону в країні.

До слова, російський «Газпром» з 1 жовтня почав постачати газ до Угорщини за довгостроковим контрактом в обхід України.

Газопостачальні компанії України оприлюднили свої цінники на жовтень. Як і п'ять попередніх місяців, у жовтні річні фіксовані ціни коливатимуться від 7,80 і до 13,50 грн за кубометр.

Раніше стало відомо, що запаси природного газу на зимовий період в Європі та США виявилися значно меншими за середні показники за останні п'ять років, досягнувши критично низького рівня. Ціни на газ у Європі піднялись до рекордних значень.