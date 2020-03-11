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    Львівська мерія збирається скасувати усі спортивно-масові заходи

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    Через епідемію коронавірусу Львівське дербі під загрозою - Львівська мерія збирається скасувати усі спортивно-масові заходи
    Через епідемію коронавірусу Львівське дербі під загрозою
    Фото із соцмереж

    Натомість у сусідньому Івано-Франківську підстав для паніки не бачать

    Управління спорту Львівської міської ради рекомендує відтермінувати спортивно-масові заходи в місті.

    Таким був підсумок засідання міського штабу із прийняття оперативних рішень в умовах загрози епідемії коронавірусної інфекції у Львові.

    У зв’язку з рекомендаціями Міністерства охорони здоров’я України та дорученням керівника оперативного штабу із прийняття оперативних рішень в умовах загрози епідемії коронавірусної інфекції Галини Слічної, міське управління спорту рекомендує утриматись від проведення спортивно-масових заходів в місті.

    Зауважимо, що у суботу, 14 березня, на стадіоні «Україна» у Львові має відбутися матч української Прем’єр-ліги «Львів» – «Карпати».

    Натомість у сусідньому Івано-Франківську підстав для скасування чемпіонату Асоціації балканських атлетичних федерацій зі спортивної ходьби, який теж запланований на 14 березня, наразі не бачать.

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