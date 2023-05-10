Реалізовуємо програми поточного відновлення нашої країни – звернення Зеленського

Володимир Зеленський: «Ми опрацьовуємо всі аспекти відновлення, і кожен з них – у новому безпековому форматі»

Сьогодні, 10 травня запрацював державний сервіс «єВідновлення», який підтримує людей, що потребують ремонту будинків або квартир після пошкоджень війною. Про це та багато іншого, президент України Володимир Зеленський розповів у сьогоднішньому вечірньому зверенні.

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Зеленський зазначив, що міжнародний блок дуже активно працює з партнерами заради нових оборонних пакетів для України.

«Нові рішення – вже на робочому рівні. Більше захисту для нашого неба, більше можливостей для нашої оборони та руху на землі. Провів сьогодні кілька нарад, де ми все це обговорювали. І очікуємо вже найближчим часом відповідних кроків від партнерів», – повідомив президент.

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Президент України вкотре підкреслив, що російським окупантам не вдасться захопити українську землю

«Ані на хвилину не забуваємо, що кожен день присутності окупанта на нашій землі – це спокуса для нього думати, ніби йому щось вдасться. Нічого йому не вдасться! Маємо повернути свободу, безпеку і Європу на всю українську землю – на всю європейську землю. Ми це зробимо! Не залишимо ворогу жодного клаптика нашої землі – ніде тиранія не пануватиме. І я дякую лідерам-партнерам, усім державам-партнерам, кожному й кожній, хто нам допомагає зміцнювати нашу силу й робити українську оборону ще активнішою», – сказав він.

Зокрема він повідомив, що провів сьогодні змістовну нараду з урядовцями щодо програм відновлення території України та українського життя після бойових дій та війни загалом.

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«Зараз, протягом травня, доопрацюємо конкретні пункти цих державних програм, і вже в червні вийдемо на практичну роботу з партнерами щодо наших планів. Того, що стосується як відбудови тут і зараз – критичних систем, так і стратегічної трансформації нашої країни. Впевнений, наш проєкт відбудови дасть поштовх для розвитку як мінімум усьому нашому регіону – услід за Україною, та всім нашим партнерам, хто буде співпрацювати з Україною», – зазначив президент.

«Саме тут, в Україні, світ бачитиме, на що здатна Європа. Тут, у нас, в Україні, буде максимум Європи у Європі – максимум можливого з того, на що здатні європейські цінності, на що здатна європейська та глобальна співпраця», – додав Зеленський.

Президент заявив, що протягом дня спілкувався з командувачами, з керівниками розвідки.

«Підписав сьогодні й нові укази про відзначення наших воїнів державними нагородами. 10-та окрема гірсько-штурмова бригада. 14-та, 28-ма, 53-тя, 59-та й 72-га окремі механізовані бригади. 3-тя окрема штурмова бригада. 27-ма реактивна артилерійська бригада. 112-та окрема бригада ТРО. 67-й окремий стрілецький батальйон. 65-й військовий мобільний госпіталь. Це Лиманський напрямок, Бахмут, Часів Яр, Авдіївський напрямок, Шахтарський», – зазначив Зеленський.

Загалом сьогоднішніми указами відзначені 266 захисників і захисниць України.