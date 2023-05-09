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Зеленський у День Європи зустрівся з Урсулою фон дер Ляєн (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський у День Європи зустрівся з Урсулою фон дер Ляєн (відео)
фото: скріншот відео

Володимир Зеленський: «Київ - це ідеальне місце, щоб святкувати День Європи»   

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, у День Європи, зустрівся з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Президентка Єврокомісії 9 травня завітала з оголошеним візитом до Києва. Про це глава держави повідомив у Facebook.

«Відтепер 9 травня буде Днем Європи – у Європейському Союзі, а також в Україні. Сьогодні ми зустрічаємось у Києві в цей особливий день, тому що Київ – це ідеальне місце, щоб святкувати День Європи. Щодня хоробрий народ України захищає саме ті цінності, які є основою Європейського Союзу», – заявив президент.

Нагадаємо, сьогодні, 9 травня, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула з оголошеним візитом до Києва, щоб відзначити День Європи.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський пропонує встановити в Україні День Європи, який буде відзначатися щороку 9 травня спільно з державами Європейського Союзу. 

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Теги: Володимир Зеленський Facebook президент День Європи Урсула фон дер Ляєн

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