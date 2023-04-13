Президент США хоче завоювати виборців США з ірландським корінням: що відомо

Родина Джо Байдена любить регулярно наголошувати, що має ірландське коріння

Байден часто посилається на своє ірландське коріння. Ця обставина, окрім красивих картин у мальовничих ірландських прибережних містечках, не повинна полегшувати політичні переговори президента США у столиці Північної Ірландії Белфасті. Про це повідомляє кореспондент ZDF.

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Зараз президент США Байден перебуває в Північній Ірландії на святкуванні 25-ї річниці Угоди Страсної п'ятниці. Метою його візиту був намір встановити мир після трьох десятиліть насильства, терору та страждань між двома глибоко ворожими етнічними групами, католицькими націоналістами, які хотіли об’єднати Північну Ірландію з Республікою Ірландія, та протестантськими юніоністами, які хотіли залишитися частиною Великобританії з всі свої сили.

«Зараз стоїть завдання зберегти мир у Північній Ірландії. Забезпечення виконання Угоди Страсної п’ятниці, – зазначив Байден та додав: – Треба тримати кулаки».

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Зазначається, що для Байдена, окрім спогадів про ірландське коріння, є й відчутні політичні інтереси, адже ірландське лобі в США є впливовим.

«Понад 20 мільйонів громадян США мають ірландське іммігрантське походження. Важливі голоси, якщо Байден балотується на переобрання наступного року», – пише видання.

Зокрема, після виборів минулого року протестантська, пробританська юніоністська партія DUP відмовилася сформувати урядову коаліцію з католицькими, проірландськими націоналістами «Шинн Фейн».

Це зумовлено тим, що парламент не може зібратися, бюджету немає, важливі державні послуги можна фінансувати лише в екстрених випадках.

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Підґрунтям цієї блокади з боку юніоністів є Brexit (Вихід Великої Британії з ЄС, або бре́кзит, – питання, яке неодноразово порушувалося консервативними та націоналістичними партіями, що закінчилось референдумом 23 червня 2016 року) та особлива роль Північної Ірландії у виході Великої Британії з ЄС. Експрем'єр-міністр Великої Британії Джонсон пообіцяв своїм прихильникам у Північній Ірландії, що Brexit не створить митний кордон між Белфастом і Великобританією, але він не зміг виконати це.

На зустрічі з Байденом у Белфасті наступник Джонсона, прем'єр-міністр Сунак насамперед сподівається на американську фінансову допомогу та інвестиції для хворої економіки Північної Ірландії. У цій сфері Велика Британія також несе на собі основний тягар наслідків Brexit.

Джеррі Адамс, який брав участь у переговорах щодо угоди для «Шинн Фейн» 25 років тому, вважає, що ця угода не була остаточною. «Це був лише кінець жорстокого конфлікту», – зазначив він.

Принаймні жителі Північної Ірландії сподіваються, що це має тривати.