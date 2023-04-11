Під Бахмутом загинув відомий велогонщик

Денека служив в одному зі спецпідрозділів ГРУ Міністерства оборони

Під Бахмутом загинув відомий український велогонщик Костянтин Денека. Про це повідомив Комітет Верховної Ради України з питань молоді і спорту.

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Костянтин служив в одному зі спецпідрозділів ГРУ Міністерства оборони України. Життя Героя обірвалося 31 березня під Бахмутом внаслідок уламкового поранення.

12 березня Костянтину виповнилося лише 40 років.

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Костянтин Денека був членом команди Leader Citroen Team, у складі якої вигравав десятки всеукраїнських змагань із велоспорту.

Навіть під час нетривалих звільнень боєць не нехтував улюбленою справою та відвідував двоколісні змагання.

Минулого року, у вересні, спортсмен приїхав до Бучі, щоб підтримати учасників велопробігу з нагоди Дня міста.

До слова, МОК дозволив повертати до міжнародного спорту атлетів з РФ та Білорусі в нейтральному статусі і за умови, що вони не є військовослужбовцями і не були помічені у підтримці війни в Україні. При цьому в командних видах спорту заборона залишилася в силі.

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Міністр Кабінету міністрів України, член виконкому НОКУ Олег Немчинов розповів про умови участі українських спортсменів.

«На засіданні уряду прийнято протокольне рішення про те, що ми беремо участь у відбіркових змаганнях [на Олімпіаду-2024] лише там, де немає росіян. Якщо українські федерації порушуватимуть це рішення, їх позбавлятимуть національного статусу», – заявив чиновник.

Українці, серед них відомі спортсмени, вже відреагували на скандальне рішення. Вони шоковані забороною брати участь у змаганнях, де є росіяни.