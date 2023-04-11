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Під Бахмутом загинув відомий велогонщик

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Під Бахмутом загинув відомий велогонщик
Костянтин Денека загинув 31 березня
фото з відкритих джерел

Денека служив в одному зі спецпідрозділів ГРУ Міністерства оборони

Під Бахмутом загинув відомий український велогонщик Костянтин Денека. Про це повідомив Комітет Верховної Ради України з питань молоді і спорту.

Костянтин служив в одному зі спецпідрозділів ГРУ Міністерства оборони України. Життя Героя обірвалося 31 березня під Бахмутом внаслідок уламкового поранення.

12 березня Костянтину виповнилося лише 40 років.

Костянтин Денека був членом команди Leader Citroen Team, у складі якої вигравав десятки всеукраїнських змагань із велоспорту.

Навіть під час нетривалих звільнень боєць не нехтував улюбленою справою та відвідував двоколісні змагання.

Минулого року, у вересні, спортсмен приїхав до Бучі, щоб підтримати учасників велопробігу з нагоди Дня міста.

До слова, МОК дозволив повертати до міжнародного спорту атлетів з РФ та Білорусі в нейтральному статусі і за умови, що вони не є військовослужбовцями і не були помічені у підтримці війни в Україні. При цьому в командних видах спорту заборона залишилася в силі.

Міністр Кабінету міністрів України, член виконкому НОКУ Олег Немчинов розповів про умови участі українських спортсменів.

«На засіданні уряду прийнято протокольне рішення про те, що ми беремо участь у відбіркових змаганнях [на Олімпіаду-2024] лише там, де немає росіян. Якщо українські федерації порушуватимуть це рішення, їх позбавлятимуть національного статусу», – заявив чиновник.

Українці, серед них відомі спортсмени, вже відреагували на скандальне рішення. Вони шоковані забороною брати участь у змаганнях, де є росіяни. 

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Теги: Бахмут війна спорт

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