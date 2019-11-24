Результати сертифікації вчителів стануть відомі 6 грудня



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В кабінетах учасників буде розміщено інформацію про успішне проходження сертифікації у вигляді графічного зображення сертифіката

25 листопада комісія при Міністерстві освіти і науки України для визначення результатів сертифікації встановить граничну кількість балів за вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації та незалежного тестування.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Не пізніше 6 грудня в кабінетах учасників буде розміщено інформацію про успішне проходження сертифікації у вигляді графічного зображення сертифіката.

Сертифікат видається учасникам сертифікації, які за кожним із показників набрали кількість балів, що дорівнює або перевищує встановлену комісією граничну кількість балів.

Відповідно до Положення до складу комісії на паритетних засадах входять представники МОН, Українського центру, Державної служби якості освіти та представники громадськості.

Нагадаємо, учителі, які успішно пройдуть сертифікацію, упродовж трьох років отримуватимуть щомісячну доплату в розмірі 20% посадового окладу.

На початку жовтня Новосад запропонувала закривати школи, аби підняти зарплати вчителям. За її даними, середня вартість підготовки учня в Україні становить 21 тис. гривень, а в малокомплектних школах ця вартість іноді сягає 100 тис. гривень.

Крім того Новосад повідомила, що для підвищення зарплат педагогам на 20-70%, анонсованому попереднім Кабміном, необхідно додатково 45 мільярдів гривень, яких на цей момент немає.

Також нагадаємо, що міністерка освіти пояснила, навіщо вчителям крім атестації проходити ще й сертифікацію. «Ті хто пройде сертифікацію, наступного року отримують 20% до зарплат. Сертифікація, для тих, хто її пройде, діятиме три роки. Це можливість перезавантажити атестацію педагогів», - резюмувала міністерка освіти.

Раніше Новосад заявляла, що школи, де навчається менш як 100 дітей, дають об’єктивно погану якість освіти.

Раніше Міносвіти тимчасово призупинило акредитацію вишів.