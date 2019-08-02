Богдан, який вчора «звільнявся», сьогодні продовжує працювати



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Глава Офісу президента Андрій Богдан Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Голова Офісу президента Андрій Богдан не прийшов на своє основне місце роботи, оскільки працює на виїзді

Голова Офісу Президента Андрій Богдан не прийшов на своє основне місце роботи, оскільки працює на виїзді. Про це повідомили в його приймальні, пишуть «Українські новини».

«Його не було в Офісі (сьогодні)», - сказав співробітник приймальні.

При цьому, з його слів, Богдан у п'ятницю працює на виїзді.

«Він працює на виїзді», - наголосив співробітник.

За повідомленнями ЗМІ 1 серпня, Богдан написав заяву про звільнення, проте офіційно це ніхто не підтвердив.