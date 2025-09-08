Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони

Різдво Пресвятої Богородиці є одним із дванадцяти найважливіших релігійних свят

У понеділок, 8 вересня 2025 року, православні християни та греко-католики відзначають велике свято – Різдво Пресвятої Богородиці. В народі це свято ще часто називають Друга Пречиста. Вважається, що саме цього дня народилася Діва Марія, яка потім стала матір'ю Ісуса Христа.

Різдво Пресвятої Богородиці належить до 12 найбільших церковних свят, і власне саме воно й відкриває їхній відлік у церковному новому році, який розпочався 1 вересня 2025 року.

Зміст

Історія свята

Християни відзначають це свято приблизно з VІ століття. Згідно з переказами, батьки Діви Марії – Йоаким і Анна, були благочестивим подружжям, але, проживши у шлюбі 50 років, не мали дітей. Юдеї, які вважали безпліддя Божою карою людині за її гріхи, насміхалися над ними.

Одного разу на святі священик у Єрусалимському храмі навіть відмовився прийняти у Йоакима жертву, привселюдно назвавши його грішником. Його дружина почула це і пішла в свій сад.

Чоловік засмутився з того і довго з плачем молився Богові. Тоді йому явився ангел, котрий напророкував скоре народження дитини. У відповідь старий пообіцяв присвятити дитя Богові. Тим часом Анна теж бачила ангела і отримала подібну втіху. Невдовзі у подружжя й дійсно народилася дівчинка, яку назвали Марією.

Сенс свята полягає у прославленні Богородиці – першої події у ряду тих, якими Господь готувався врятувати людство. А ще в тому, що людина має вірити й довіряти Богові, навіть тоді, коли в неї саму ніхто не вірить.

Традиції свята

Цей день знаменний народженням Діви Марії, матері Ісуса Христа, і в це свято прийнято відзначати початок порятунку християн, радіти закінченню бездітності Анни і Якима, батьків Марії. До Різдва Богородиці прийнято збирати весь урожай, і дякувати за нього, починати прибирати вулики.

Раніше було прийнято ходити один до одного в гості в цей день, щедро накривати столи.

В це церковне свято можна просити Діву Марію про найпотаємніше, причому особливо актуальні прохання про народження дитини від бездітних сімейних пар.

На Різдво Богородиці багато дівчат і жінок ходили до водойми вмиватися до світанку, – вважається, що так можна зберегти красу до самої старості і швидше знайти чоловіка. Для здоров’я дітей пороги обливали водою, а також спалювали старе взуття і одяг.

Що треба робити на Різдво Богородиці

Це свято вважається одним із найважливіших днів у церковному календарі, коли віряни з усього світу вшановують Матір Божу та моляться за її заступництво.

Ось кілька важливих речей, які варто зробити цього дня:

Зайти до храму. Відвідайте церкву на службу, запаліть свічку і помоліться. Якщо можливості піти до церкви немає, можна помолитися вдома.

Молитися про допомогу. Люди звертаються до Богородиці, просячи її наставити на шлях істинний, принести мир і злагоду в сім'ю, допомогти бездітним парам отримати дітей і полегшити пологи вагітним жінкам.

Допомога матерям. В цей день особливо шанують матерів, стараючись усіляко їм допомогти і проявити турботу.

Збиратися родиною. Традиційно святкують сімейною трапезою, збираючись усією родиною за столом.

Вчиняти добрі справи. Подавайте милостиню або допомагайте нужденним. Вважається, що добро, вчинене із щирими намірами, повернеться щастям до вашої оселі.

Що заборонено робити

На Різдво Пресвятої Богородиці заборонено:

сваритися і лихословити;

ухилятися від походу до церкви під приводом важливих домашніх справ;

перебувати в зневірі;

згадувати старі образи.

Народні прикмети: