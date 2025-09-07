Яке релігійне свято відзначається 8 вересня 2025: традиції та молитва

Свята 8 вересня в церковному календарі – Різдво Пресвятої Богородиці

8 вересня православна церква відзначає одне з дванадцяти найбільших свят – Різдво Пресвятої Богородиці. Це світле свято присвячене народженню Діви Марії у літніх батьків, які довгий час не мали дітей.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 8 вересня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

Різдво Пресвятої Богородиці

8 вересня православна церква вшановує подію, яка вважається початком спасіння людства – народження Пресвятої Діви Марії. Її батьки, праведні Іоаким та Анна, були вже літніми та бездітними. Вони щиро молилися Богу, щоб він послав їм дитину. За їхню віру та терпіння Господь виконав їхнє прохання. Ангел з’явився до них обох і сповістив, що вони матимуть дочку, яка буде благословенна серед жінок і стане Матір'ю Спасителя.

Цей день символізує надію і радість, адже народження Діви Марії стало першим кроком до приходу в світ Ісуса Христа.

Молитви дня

Різдво Твоє, Богородице Діво, радість принесло всьому світові, бо з Тебе засяяло Сонце правди, Христос Бог наш, і, зруйнувавши прокляття, дав благословення, і, знищивши смерть, дарував нам життя вічне. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі: