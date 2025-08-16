Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

16 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
16 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

16 серпня: Горіховий Спас, День повітряних зміїв та інші свята дня

16 серпня – це день, насичений як релігійними, так і світськими подіями. Він знаменує собою завершення серпневих Спасів та є часом для вшанування традицій, пов'язаних зі збором врожаю.

«Главком» розповідає про свята, традиції, прикмети та хто святкує іменини 16 серпня 2025 року.

Зміст

Міжнародні свята

Всесвітній день повітряних зміїв

16 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

16 серпня у світі святкують Всесвітній день повітряних зміїв. Це свято присвячене одному з найдавніших літальних апаратів, що використовувався людьми протягом тисячоліть. Цей день – чудова нагода вийти на вулицю та запустити повітряного змія, щоб насолодитися вітром та небом.

День чоловічої краси

16 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Щороку 16 серпня відзначається День чоловічої краси, або, як його ще називають, День догляду за собою для чоловіків. Це свято було започатковане в Америці, щоб наголосити на важливості турботи про зовнішній вигляд та здоров'я для чоловіків.

Всесвітній день медоносних бджіл

16 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Раніше свято називалось Національним днем розповсюдження інформації про медоносних бджіл та святкування відбувалось у четверту неділю серпня. Вперше проводити заходи почала група бджолярів, яка у 2009 році подала до Міністерства сільського господарства США петицію на честь медоносних бджіл та бджолярства. Шанувальники бджіл з усього світу долучаються до відзначення цієї події.

День ресторану у серпні

16 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

У третю суботу серпня відзначається серпневий День ресторану, який проводиться один раз на сезон – відповідно у третю суботу лютого, травня, серпня та листопада.

Цього дня у різних країнах світу відкриваються одноденні ресторани. З’явилась ідея святкування у 2011 році у Фінляндії. Організатори свята закликали усіх охочих відкрити на один день кав’ярню, ресторан, бар або кондитерську. З того часу поціновувачі смачної вуличної їжі зацікавились цим проєктом та стали втілювати його у життя. Чотири рази на рік одноденні ресторани відкриваються у багатьох країнах світу – Чехії, Германії, Японії, Португалії, Австралії, Італії та багатьох інших.

Всесвітній день безпритульних тварин

16 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 5

Щороку кожна третя субота серпня відведена для святкування Всесвітнього дня безпритульних тварин. Мета свята – привернути увагу громадськості до труднощів, з якими стикаються кішки, собаки та інші домашні улюбленці, які залишилися без домівки. Варто сказати, що ця проблема має глобальний характер, вона доволі поширена у різних країнах світу. Актуальними є питання щодо безпритульних тварин і в Україні, особливо, через війну. В цей день лунають заклики з боку небайдужих громадян та організацій, що займаються захистом прав тварин. Чотирилапим нікуди подітися, тому суспільство має працювати у напрямку створення законів про стерилізацію, а також займатися активним будівництвом споруд для створення притулків для тварин, які народжуються, щоб бути домашніми.

Жодних географічних обмежень щодо святкування Всесвітнього дня бездомних тварин не існує. До свята може приєднатися кожна людина з будь-якого куточку світу. Свято відзначають щорічно третьої суботи серпня.

Релігійні свята та їхня історія

Перенесення Нерукотворного Образу Господа нашого Ісуса Христа

16 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 6

16 серпня за новим церковним календарем православні віряни відзначають свято, присвячене перенесенню Нерукотворного Образу Ісуса Христа з Едеси до Константинополя у 944 році. За легендою, сам Спаситель відібрав свій образ на полотні (убрусі), коли вмивав обличчя. Цей образ зцілив від хвороби царя Едеси Авгара V, і став однією з найважливіших християнських реліквій. У народній традиції це свято відоме як Горіховий Спас.

Народні прикмети та традиції

У народі 16 серпня існувало багато прикмет, пов'язаних із погодою та майбутнім врожаєм:

  • Яка погода на Горіховий Спас, таким буде жовтень.
  • Південний вітер віщує холодну зиму, а західний – спекотний вересень.
  • Якщо на небі хмари витягнулися в одну лінію – до сильного вітру.
  • На Горіховий Спас заборонялося виносити сміття з дому, щоб не «вимести» своє щастя.
  • Працювати цього дня не забороняється, адже це час активного збору врожаю.

Історичні події

  • 1649 рік – 50-тисячна армія Богдана Хмельницького перемагає 60-тисячну армію Речі Посполитої короля Яна-Казимира під Зборовом;
  • 1788 рік – міністр фінансів Королівства Франції Л. де Брієнн оголошує державу банкрутом;
  • 1804 рік – в Булонському лісі проходить перше нагородження орденом Почесного легіону;
  • 1914 рік – Головна українська рада оприлюднює маніфест до українського народу з приводу Першої світової війни із закликом боротися за визволення України;
  • 1919 рік – 11-та дивізія Групи Січових стрільців Романа Сушка Армії УНР і 21-ша Збаразька бригада УГА Богуслава Шашкевича звільняє від більшовиків Шепетівку;
  • 1925 рік – відбувається прем'єра фільму Чарлі Чапліна «Золота лихоманка»;
  • 1960 рік – Кіпр проголошує незалежність;
  • 1960 рік – засновують Міжнародну академію астронавтики;
  • 1962 рік – Рінго Старр вливається в «Бітлз», замінивши попереднього барабанщика – Піта Беста;
  • 1972 рік – у Торонто відкривається Національна виставка, на якій уперше для західного світу були представлені виробники Китаю;
  • 1975 рік – Пітер Ґебріел залишає Genesis, харизматичного вокаліста замінює барабанщик;
  • 1985 рік – Мадонна виходить заміж за актора Шона Пенна;
  • 1995 рік – більшість населення Бермудських островів на референдумі голосує проти незалежності й за збереження статусу британської колонії.

Іменини

16 серпня свої іменини святкують: Антон, В'ячеслав, Іван, Кузьма, Микола, Соломія, Ян.

Читайте також:

Теги: свята релігія традиції свято

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

17 липня – Всесвітній день міжнародного кримінального правосуддя
17 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 липня, 00:01
26 липня – Міжнародний день парашустиста
26 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
26 липня, 00:05
Під час атаки люди не постраждали
У Кривому Розі через російську атаку пошкоджено два православні храми
23 липня, 16:08
Успінський піст розпочинається 1 серпня і триватиме до 14 числа
Успінський піст: дата початку і завершення, що можна їсти і що заборонено робити
1 серпня, 07:00
Президент подякував пілотам, інженерам, технічним працівникам, зенітникам, «кожному, хто тренує, і всім, хто допомагає»
Президент привітав воїнів Повітряних сил ЗСУ із професійним святом
3 серпня, 09:38
5 серпня – Міжнародний день світлофора
5 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 серпня, 00:00
6 серпня – Міжнародний день «Лікарі світу за мир»
6 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 серпня, 00:01
13 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 серпня, 00:00
День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
10 серпня, 06:00

Суспільство

Горіховий Спас: що треба святити у церкві, заборони, прикмети, історія та традиції свята
Горіховий Спас: що треба святити у церкві, заборони, прикмети, історія та традиції свята
16 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 16 серпня: традиції та молитви
Яке релігійне свято відзначається 16 серпня: традиції та молитви
Їздять за порадами. Ющенко розказав про контакти з командою Зеленського
Їздять за порадами. Ющенко розказав про контакти з командою Зеленського
Квиток на автобус для поїздки за кордон: що варто знати пасажирам
Квиток на автобус для поїздки за кордон: що варто знати пасажирам
Двоє військових у Львові попалися на хабарі за зняття чоловіка з розшуку ТЦК
Двоє військових у Львові попалися на хабарі за зняття чоловіка з розшуку ТЦК

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
277K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 серпня 2025
27K
Аляска зустріла російських пропагандистів розкладачками (фото)
14K
Де в Європі найгірший пляжний відпочинок: туристи діляться враженнями
6645
Лавров прибув на Аляску у светрі «СССР»
4382
Ексглава МВС Аваков вперше за тривалий час подав голос

Новини

Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
Вчора, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua