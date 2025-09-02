2 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

2 вересня: День закінчення Другої світової, День нотаріату України, а також День пам’яті святого мученика Маманта

Сьогодні, 2 вересня, в Україні відзначають День нотаріату України. За церковним календарем віряни вшановують пам’ять святого мученика Маманта.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 2 вересня 2025 року.

Зміст

Свята в Україні

День нотаріату України

Це професійне свято було встановлено указом президента України 22 лютого 2010 року. Свято було започатковане з метою визнання важливості нотаріальної діяльності у розбудові правової держави, а також для підтримки ініціативи Міністерства юстиції України та Української нотаріальної палати.

Нотаріуси відіграють важливу роль у суспільстві, допомагаючи громадянам, підприємствам та організаціям у здійсненні їхніх прав та захисті законних інтересів. Вони посвідчують права та факти, що мають юридичне значення, забезпечуючи правову безпеку та стабільність.

Міжнародні свята

День закінчення Другої світової війни

2 вересня світ відзначає День закінчення Другої світової війни. Саме цього дня 1945 року на кораблі США «Міссурі» був підписаний акт про капітуляцію Японії, останньої держави з «осі» Берлін – Рим-Токіо. Церемонія підписання відбулася на борту американського лінкора «Міссурі» в Токійській затоці о 9:02 за токійським часом.

Цей день став символом завершення найбільшого військового конфлікту в історії людства, який тривав від 1 вересня 1939 року. Друга світова війна ознаменувалася небаченими до її початку масовими вбивства та злочинами проти людства.

Всесвітній день кокоса

Кокоси популярні у всьому світі завдяки своїм корисним властивостям. Крім того, вони є надзвичайно важливими для країн Азійсько-Тихоокеанського регіону, де вони використовуються як їжа, питво, посуд, одяг і навіть будівельний матеріал.

Це свято було започатковане для підвищення обізнаності про важливість кокосів у подоланні бідності, розвитку кокосового виробництва та залученні інвестицій.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого мученика Маманта

2 вересня в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Маманта. Мученика виховала багата вдова-християнка Амія після того, як його батьків, які відкрито сповідали християнство, ув'язнили і вони померли в темниці. Підростаючи під опікою Амії, Мамант став відомим своєю добротою та активним проповідником, який зміг переконати багатьох своїх однолітків прийняти християнство.

Про це дізнався правитель Демокрит, який відправив Маманта до імператора Авреліана. Той намагався спочатку ласкою, а потім погрозами спокусити молодого християнина. Але юнак залишався непохитним у своїй вірі. Тоді вирішив імператор втопити його у морі, але ангел спустився з небес і врятував Маманта.

Народні вірування та прикмети

Якщо вранці тепло і сухо, то вся осінь буде сонячною.

Якщо журавлі відлітають у вирій, чекайте на ранню і холодну осінь.

Сильний вітер у цей день віщує сніжну зиму.

Історичні події

1192 – завершення третього хрестового походу.

1666 – Велика лондонська пожежа спалахнула і палала протягом трьох днів, зруйнувавши 10 000 будівель, включаючи собор Старого Павла.

1794 – з ініціативи французького еміґранта, герцоґа Армана Еммануеля дю Плессі де Рішельє на узбережжі Чорного моря почалося будівництво майбутнього міста Одеси.

1831 – вийшла друком перша частина «Вечорів на хуторі біля Диканьки» українського письменника Миколи Гоголя.

1870 – французький імператор Наполеон III зрікся престолу, Франція знову стала республікою.

1889 – в Маріуполі почав працювати морський порт.

1918 – розпочався офіційний візит Гетьмана Української Держави Павла Скоропадського до Німеччини.

1945 – в гавані Токіо на борту лінкора «Міссурі» було підписано Акт Капітуляції Японської імперії у Другій світовій війні (свої підписи під ним поставили представники США, Республіки Китай, Великої Британії, СРСР, Австралії, Канади, Франції, Нідерландів і Нової Зеландії). Закінчення Другої світової війни.

1945 – В'єтнам проголошує свою незалежність, утворюючи Демократичну Республіку В'єтнам.

1990 – у Тирасполі проголосили Придністровську Молдавську Республіку.

1991 – США визнали відновлення незалежності Латвії, Литви й Естонії.

1993 – в Узбекистані оголосили про переведення до 2000 року узбецької мови з кирилиці на латинську абетку.

1996 – в Україні замість карбованця ввели нову валюту – гривню.

2015 – Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про створення Національної поліції України.

2021 – за участю Президента України Володимира Зеленського у Вашингтоні було відкрито «Український дім».

Іменини

Цього дня іменини святкують: Анатолій, Антоній, Василь, Віктор, Володимир, Герман, Іван, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Пилип, Степан, Федір, Юліан, а також Ксенія.