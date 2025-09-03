Яке релігійне свято відзначається 4 вересня 2025: традиції та молитва
Свята 4 вересня в церковному календарі – День пам’яті священномученика Вавили
4 вересня Православна церква за новим календарем вшановує пам’ять священномученика Вавили.
«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 4 вересня 2025 року.
Релігійні свята та їхня історія
Священномученик Вавила, єпископ Антіохії
Він був видатним християнським діячем III століття. Він став єпископом сирійської Антіохії 237 року і служив там протягом 13 років.
Під час правління імператора Декія, який був відомий своєю жорстокістю до християн, Вавила був ув’язнений і страчений 250 року. Перед смертю він попросив, щоб разом із його тілом поховали і кайдани, які він носив з любові до Христа. Його мученицька смерть стала символом стійкості та віри.
Молитви дня
Яко благочесті проповідника і страждальців утвердження, Церква славить тебе, Вавило славне, освячується сьогодні; але як маючи сміливість до Господа, у світі досконалому величаючи і вихваляючи тебе/ збережи Христа молимося, о багатостраждальний. Амінь.
Народні вірування та прикмети
Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:
- Якщо день сонячний, то осінь буде теплою.
- Якщо листя швидко опадає, а павутина низько висить – зима буде суворою.
- Багато горобини на деревах віщує холодну зиму.
- Якщо в лісі багато горіхів, а грибів мало – чекайте на сніжну зиму.
- Високі мурашники також провіщають дуже холодну зиму.
