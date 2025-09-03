Головна Країна Суспільство
Яке релігійне свято відзначається 4 вересня 2025: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Яке релігійне свято відзначається 4 вересня 2025: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 4 вересня в церковному календарі – День пам’яті священномученика Вавили

4 вересня Православна церква за новим календарем вшановує пам’ять священномученика Вавили.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 4 вересня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

Священномученик Вавила, єпископ Антіохії

Яке релігійне свято відзначається 4 вересня 2025: традиції та молитва фото 1

Він був видатним християнським діячем III століття. Він став єпископом сирійської Антіохії 237 року і служив там протягом 13 років.

Під час правління імператора Декія, який був відомий своєю жорстокістю до християн, Вавила був ув’язнений і страчений 250 року. Перед смертю він попросив, щоб разом із його тілом поховали і кайдани, які він носив з любові до Христа. Його мученицька смерть стала символом стійкості та віри.

Молитви дня

Яко благочесті проповідника і страждальців утвердження, Церква славить тебе, Вавило славне, освячується сьогодні; але як маючи сміливість до Господа, у світі досконалому величаючи і вихваляючи тебе/ збережи Христа молимося, о багатостраждальний. Амінь.

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:

  • Якщо день сонячний, то осінь буде теплою.
  • Якщо листя швидко опадає, а павутина низько висить – зима буде суворою.
  • Багато горобини на деревах віщує холодну зиму.
  • Якщо в лісі багато горіхів, а грибів мало – чекайте на сніжну зиму.
  • Високі мурашники також провіщають дуже холодну зиму.

Читайте також:

