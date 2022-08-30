Спека та грозові дощі: якою буде погода 30 серпня

У Києві 30 серпня опадів не прогнозується

У вівторок, 30 серпня, в Україні буде переважно сухо та спекотно. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

30 серпня в країні буде переважно без опадів, лише вдень у південно-західній частині місцями очікується короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Синоптики прогнозують опади у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях.

По всій території країни температура повітря коливатиметься у межах від +22 до +34 градусів. Найпрохолодніше буде на Волині, а найспекотніше – на Миколаївщині.

У Києві 30 серпня буде сухо. Температура вночі становитиме +16+18 градусів, вдень +26+28.

Нагадаємо, цього року вересень в Україні може стати найтеплішим за останні 30 років, розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Укргідрометцентру Віра Балабух.