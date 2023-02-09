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Росія підготувала тисячі одиниць техніки для великого наступу – ЗМІ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росія підготувала тисячі одиниць техніки для великого наступу – ЗМІ
Майже 2 тис. танків підготувала РФ для нового наступу
фото з відкритих джерел

Чисельність російських окупаційних військ в Україні вже перевищила 300 тисяч осіб

Росія підготувала для масштабного наступу 1800 танків, 3950 бронемашин, 2700 артилерійських систем, 810 РСЗВ радянських часів, таких як «Град» і «Смерч», 400 винищувачів та 300 вертольотів. Про це пише видання Foreign Policy. 

За оцінками українських офіційних осіб, чисельність російських окупаційних військ в Україні вже перевищила 300 тисяч осіб.

У матеріалі зазначається, щ російські новобранці значно гірше оснащені та навчені, ніж сили на початку вторгнення Москви, відправлені до України у лютому минулого року.

У Пентагоні вважають, що Москва почала посилати в Україну десятки тисяч військових, щоб компенсувати втрати, зазнані внаслідок тривалих боїв за Бахмут та Соледар.

Українські чиновники очікують, що майбутній наступ РФ зосередиться на східній частині України на тлі активізації бойових дій у Донецькій та Луганській областях.

«У той час як Москва вже демонструє ознаки активізації своїх зусиль на Донбасі, багато аналітиків вважають, що російські військові прагнуть просунутися якнайдалі до прибуття нового списку західної військової техніки», – зазначило видання.

Нагадаємо, українська влада заявляє, що на даний момент немає загрози повторення широкомасштабного російського наступу, однак такі ризики існують на Східному та Південному напрямках.

Триває 351-ша доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках в районах Кремінна, Бахмут, Авдіївка, Опитне, Мар’їнка і Вугледар. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ.

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Теги: росія окупанти війна наступ озброєння

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