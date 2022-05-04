Росія нарешті знайшла пояснення своїм поразкам в Україні (фото)

Російські пропагандисти заявили, що українці «проводять ритуали для зміцнення і займаються чорною магією»

Проросійське агентство «РИА Новости» заявило, що у штабі українських мінометників на околиці села Трьохізбенка (Щастинський район Луганської області) нібито виявлено сліди заняття чорною магією. Видання стверджує, що адепти потойбічних сил буцімто намагалися «освятити зброю та робили позначки кров'ю». На території штабу рашистам примарилися сатанинські печатки: знайдений знак, на їхню думку, нібито поєднував у собі ідеї анархії, зброї та фашистської символіки.

«Печатка була створена без відриву руки під час процесу – це, зокрема, окультний характер. Варто відзначити й слово під нею. У перекладі воно означає «меч, озброювати. Це говорить про те, що автори проводили ритуал зміцнення і просили надіслати їм більше зброї», – написало пропагандистське видання.

Нагадаємо, що триває 70 день повномасштабного вторгнення росіян на територію України. За це час українські військові дають гідну відсіч та знищують ворога і рашистську техніку. ЗСУ вдалося ліквідувати маже 25 тисяч окупантів та 194 літаків.

Напередодні Збройні сили України звільнили селище Молодова в Харківській області. Раніше стало відомо, що українські військові збили над Одесою ще один ударний безпілотник.