З’явилися супутникові знімки братської могили в Бучі (фото)

У братській могилі біля храму ховали мешканців Бучі, яких убили російські окупанти

Американська приватна супутникова компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки Бучі, на яких біля церкви Святого Апостола Андрія Первозванного та Усіх Святих у Бучі видно траншею завдовжки близько 15 метрів.

Раніше соцмережі повідомляли про те, що у Бучі на території одного з храмів виявлено братську могилу.

За даними Maxar Technologies, перші ознаки розкопок братської могили там були помічені 10 березня.

Останні фото датуються 31 березня.

Міжнародний кореспондент CNN Фредерік Плейтген підтвердив, що саме біля цього храму була знімальна команда телеканалу, яка показала кадри з тілами мирних жителів Бучі.

У CNN повідомили, що бачили дюжину тіл у мішках з тілами, звалені у братську могилу.

Нагадаємо, міський голова Бучі Анатолій Федорук в інтерв’ю «Главкому» повідомив, що в братських могилах похоронено 287 мирних людей, яких вбили російські окупанти. Дві могили вирили у дворах мікрорайонів міста.