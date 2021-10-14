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    Росія відправила на Донбас 103-й «гумконвой»: Україна відповіла нотою протесту

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    Сьогодні Росія в черговий раз проігнорувала застереження України і без її згоди направила на окуповані території &laquo;гуманітарний конвой&raquo; - Росія відправила на Донбас 103-й «гумконвой»: Україна відповіла нотою протесту

    Сьогодні Росія в черговий раз проігнорувала застереження України і без її згоди направила на окуповані території «гуманітарний конвой»

    архівне фото з відкритих джерел

    МЗС направив російському зовнішньополітичному відомству ноту протесту з вимогою припинити дії проти суверенітету України

    Російська Федерація направила на окупований Донбас 103-й «гуманітарний конвой». Міністерство закордонних справ України відповіло нотою протесту, йдеться на сайті МЗС.

    Повідомляється, що сьогодні Росія в черговий раз проігнорувала застереження України і без її згоди, з порушенням законодавства направила на окуповані території «гуманітарний конвой».

    Переміщення відбулося через непідконтрольні ділянки державного кордону, через російські прикордонні пункти пропуску «Донецьк» і «Матвєєв Курган».

    «Відсутність законних підстав неможливою передбачено українським законодавством його обов'язкове оформлення представниками прикордонних і митних органів України», – йдеться в заяві.

    У зв'язку з цим МЗС направив російському зовнішньополітичному відомству ноту протесту з вимогою припинити дії проти суверенітету України.

    Нагадаємо, бойовики за добу 10 разів порушили «тишу», поранено військового.

    До слова, у середу, 13 жовтня, озброєні особи з пов'язками Спільного центру з контролю та координації під приводом розмінування здійснювали розвідку залишених Збройними силами України позицій поблизу Золотого. Українські бійці затримали бойовика – громадянина Росії Андрія Косяка.

    Натомість окупанти відмовляються вести переговори, поки Україна не відпустить бойовика.

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    Теги: МЗС Росія Донбас гумконвой ОРДЛО Донецьк Україна окуповані території
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    Росія відправила на Донбас 103-й «гумконвой»: Україна відповіла нотою протесту