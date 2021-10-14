Бойовики за добу 10 разів порушили «тишу», поранено військового

Від початку цієї доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано

Стан здоров’я постраждалого воїна задовільний

За минулу добу, 13 жовтня, окупанти на Донбасі 10 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

«Упродовж минулої доби, 13 жовтня, російсько-окупаційні війська 10 разів порушували режим припинення вогню, один з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння», – йдеться у повідомленні.

Поблизу Шумів ворог вів вогонь зі стрілецької зброї. Неподалік Попасної ворожі збройні формування обстрілювали наші позиції з ручних протитанкових гранатометів. В районі Катеринівки окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

В напрямку Мар’їнки противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Неподалік Причепилівки найманці вели обстріли з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, та стрілецької зброї.

Біля Водяного, що на Приазов’ї, ворог застосував гранатомети різних систем та стрілецької зброї. В бік населеного пункту Новотошківське російсько-окупаційні війська двічі здійснили обстріли з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу Новоолександрівки обстріли велися з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Позиції українських воїнів біля Новотроїцького ворог обстріляв з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.

Станом на 7 годину ранку, 14 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, у середу, 13 жовтня, озброєні особи з пов'язками Спільного центру з контролю та координації під приводом розмінування здійснювали розвідку залишених Збройними силами України позицій поблизу Золотого. Українські бійці затримали бойовика – громадянина Росії Андрія Косяка.

Натомість окупанти відмовляються вести переговори, поки Україна не відпустить бойовика.