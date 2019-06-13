Росія висунула ПАРЄ ультиматум



Розсилка ВІДПРАВИТИ

РФ подасть заявку на участь у літній сесії Асамблеї, якщо організація прийме доповідь з питання прав національних делегацій «без вилучень»

Росія вимагає повного відновлення повноважень у парламентській асамблеї Ради Європи в день виборів генсека організації 26 червня.

Про це заявив спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін, повідомляє РІА Новости в четвер, 13 червня.

Він зазначив, що якщо вибори пройдуть без участі Росії, то мандат нового генсека «візьмуть під сумнів».

За словами спікера Держдуми РФ, таку умову буде відображено в заявці на участь делегації в сесії.

Володін підкреслив, що якщо ПАРЄ 24 червня прийме доповідь з питання прав національних делегацій «без вилучень», то Росія в той же день подасть заявку на участь у червневій сесії.

Він додав, що якщо ПАРЄ позбавить Росію будь-яких повноважень, то російська делегація залишає за собою право покинути асамблею.

Нагадаємо, в 2014 році ПАРЄ застосувала санкції до Росії, позбавивши російську делегацію права голосу. Через це РФ припинила участь в роботі Асамблеї.

17 травня поточного року понад 30 міністрів закордонних справ країн-членів Ради Європи на засіданні в Гельсінкі прийняли рішення, в якому відкривається шлях для повернення Росії в ПАРЄ по надзвичайної процедурі. У РЄ також дозволив Росії брати участь у виборах нового генсека.

У МЗС України заявили, що Київ перегляне ставлення до ПАРЄ, в разі повернення в неї російської делегації.