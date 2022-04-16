Росія вперше визнала: з «Москвою» на дно пішов і екіпаж

Партія Путіна в Держдумі вимагає крові винних у неймовірній катастрофі крейсера

У Росії вперше визнали, що разом з флагманом Чорноморського флоту «Москва» на дно пішов й екіпаж. У президентській фракції Держдуми РФ «Єдина Росія» звернулися до президента Володимира Путіна з проханням відсторонити від посад та відправити під арешт «причетних до аварії посадовців».

У «Єдиній Росії» вважають, що пряма відповідальність за це лежить на командуванні. Там не повідомляють, скільки саме загинуло моряків, але відомо, що екіпаж крейсера налічував 510 осіб.

«У штормових умовах героїчні зусилля членів команди та рятувальників у боротьбі за живучість корабля не принесли успіху. Вчора крейсер «Москва» затонув. Загинули та зникли безвісти десятки наших моряків. Точна кількість жертв досі не відома», – йдеться у повідомленні.

У партії Путіна заявляють, що потрібно провести розслідування того, що сталося, й вже навіть знайшли винних в аварії.

«Тому що кров'ю написано правило: героїзм одних – це недбалість чи злочин інших. ГРК «Москва» порівняно недавно перебував у ремонті, пройшов модернізацію. Цей корабель недаремно називали «вбивцею авіаносців». Скалічено долі наших воїнів та членів їхніх сімей. Людям потрібні відповіді», – повідомили у «Єдиній Росії».

Там переконані, що «пряма відповідальність за це лежить на посадовцях, на командуванні». У політсилі просять Путіна на час розслідування відсторонити від своїх посад та помістити під арешт командувач ЧФ ПВО адмірала Осипова І.В, командувача ППО генерала армії Дворнікова А.В., головнокомандувача ВМФ Росії адмірала Євменова Н.А.

«Не можна дозволити, щоб ці начальники, яким Росія дала все, переклали відповідальність на моряків. Ця несправедливість буде справжньою диверсією. На крейсері перебували вищі чини Чорноморського Флоту та низка невстановлених осіб», – зазначили у «Єдиній Росії».

У політсилі закликали Путіна «негайно надати відповідні доручення для організації розслідування».

Нагадаємо, 13 квітня російський крейсер «Москва» після ураження ракетами «Нептун» перекинувся і почав тонути. У мережі з'явилися повідомлення про пожежу на крейсері. Інші російські кораблі не могли йому допомогти через потужний шторм.

Уже 14 квітня Росія визнала: «Москва» згоріла і пішла під воду. Мовляв, під час пожежі там здетонував боєприпас. Втім, про причини займання у ворожому відомстві не згадували. До 16 квітня у Росії не повідомляли про долю екіпажу.