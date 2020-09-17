Росія змінить Податковий кодекс, щоб надати Білорусі $1,5 млрд кредиту



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14 вересня Путін пообіцяв Лукашенку кредит на $1,5 млрд

Фінансова подачка РФ має «підтримати платіжний баланс Білорусі»

Російська Федерація надасть Білорусі міждержавний кредит на мільярд доларів двома траншами у 2020 і 2021 роках. Для цього в РФ змінять Податковий кодекс.

Про це заявив міністр фінансів Росії Антон Силуанов, повідомляє «Интерфакс».

За його словами, ще 500 мільйонів доларів Мінськ отримає через Євразійський фонд стабілізації і розвитку.

Для міждержавного кредиту будуть потрібні поправки до Податкового кодексу, які включать Білорусь в перелік країн, яким Росія може такі кредити надавати. За словами Силуанова, поправки вже підготували.

Він зазначив, що це антикризова підтримка, в тому числі, на боротьбу з Covid-19 і в цілому «це підтримає платіжний баланс Білорусі».

Терміни погашення кредиту визначать пізніше в угодах. Глава мінфіну РФ зазначив, що «в середньому тривалість наших кредитів становила близько 10 років».

Як відомо, у понеділок, 14 вересня, президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним у Сочі.

Під час переговорів Путін пообіцяв Лукашенку кредит на $1,5 млрд.

До слова, Лукашенко назвав Україну «сателітом» США і «форпостом політичних провокацій».