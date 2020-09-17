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    Росія змінить Податковий кодекс, щоб надати Білорусі $1,5 млрд кредиту

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    14 вересня&nbsp;Путін пообіцяв Лукашенку кредит на $1,5 млрд - Росія змінить Податковий кодекс, щоб надати Білорусі $1,5 млрд кредиту
    14 вересня Путін пообіцяв Лукашенку кредит на $1,5 млрд

    Фінансова подачка РФ має «підтримати платіжний баланс Білорусі»

    Російська Федерація надасть Білорусі міждержавний кредит на мільярд доларів двома траншами у 2020 і 2021 роках. Для цього в РФ змінять Податковий кодекс.

    Про це заявив міністр фінансів Росії Антон Силуанов, повідомляє «Интерфакс».

    За його словами, ще 500 мільйонів доларів Мінськ отримає через Євразійський фонд стабілізації і розвитку.

    Для міждержавного кредиту будуть потрібні поправки до Податкового кодексу, які включать Білорусь в перелік країн, яким Росія може такі кредити надавати. За словами Силуанова, поправки вже підготували.

    Він зазначив, що це антикризова підтримка, в тому числі, на боротьбу з Covid-19 і в цілому «це підтримає платіжний баланс Білорусі».

    Терміни погашення кредиту визначать пізніше в угодах. Глава мінфіну РФ зазначив, що «в середньому тривалість наших кредитів становила близько 10 років».

    Як відомо, у понеділок, 14 вересня, президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним у Сочі.

    Під час переговорів Путін пообіцяв Лукашенку кредит на $1,5 млрд.

    До слова, Лукашенко назвав Україну «сателітом» США і «форпостом політичних провокацій».

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