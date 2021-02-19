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    Кравчук розповів навіщо ходить на російські телеканали та про що йому пишуть листи з Росії

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    Кравчук розповів про досвід спілкування з ватажком так званої ДНР, Денисом Пушиліним - Кравчук розповів навіщо ходить на російські телеканали та про що йому пишуть листи з Росії
    Кравчук розповів про досвід спілкування з ватажком так званої ДНР, Денисом Пушиліним
    Фото з відкритих джерел

    На думку Леоніда Кравчука, головне не з ким говорити, а про що

    Голова української делегації Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук пояснив, що змушений спілкуватися з російськими окупантами, бо їх свого часу долучили до переговорного процесу.

    Про це Кравчук заявив в ефірі ток-шоу «Право на владу».

    «Справа не в тому, з ким ти говориш. А річ у тому, що ти говориш. Це перше питання. Друге питання. Якщо свого часу було ухвалено рішення, що представники Пушиліна перебували в Тристоронній контактній групі і сиділи, і виступали там, вносили пропозиції, спілкувалися з усіма, і з Кравчуком, і не тільки, ми на це не звертаємо увагу, мовляв, представники Пушиліна – хороші, а сам Пушилін – поганий. Всі вони одним миром мазані», – сказав голова української делегації в ТКГ.

    Він також прокоментував спілкування в прямому ефірі росТБ з ватажком бойовиків «ДНР» Денисом Пушиліним.

    «Я з Пушиліним не спілкувався. Я поставив йому одне запитання, яке є для мене принциповим – вони хочуть будувати там на неконтрольованому Донбасі якусь національну російську державу – і тоді нам з ними говорить загалом немає ніякої потреби, або вони хочуть все ж таки будувати або домовлятися з нами, як інтегрувати ті регіони в Україну на основі тих документів, які визначені і Нормандським форматом, і Мінськими домовленостями. Це зовсім різні речі», – сказав Кравчук.

    Голова української делегації також пояснив, чому з’являється на російських телеканалах.

    «А чому я спілкуюся з каналами, я вам скажу. Я хочу донести до аудиторії… до речі, в мене дуже багато листів позитивних, водночас і від росіян з різних регіонів, які кажуть: «Нарешті ми дещо дізналися». Тобто я не в тому, що це треба з ними обійматися, треба говорити всім правду, захищати Україну, захищати національні інтереси і бути дисциплінованими у всьому, від А до Я», – зазначив Кравчук.

    Нагадаємо, глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вважає, що на кожен постріл бойовиків на Донбасі має бути відповідь з української сторони.

    Раніше Кравчук пропонував почати відстрілюватись на Донбасі.

    28 січня на захід під назвою «інтеграційний форум «Російський Донбас» у регіоні висадився десант у складі топових російських пропагандистів і політиків. Наслідком зібрання стало прийняття «доктрини», яка передбачає створення окремої російської держави на територіях Донецької та Луганської областей а також містить план заходів по дезінтеграції України.

    Український міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нещодавно заявив про різке загострення ситуації на Донбасі. За його словами, в регіоні вже немає ніякого мирного процесу, а йде війна.

    Теги: бойовики на Донбасі Донбас ДНР Мінські угоди війна Леонід Кравчук
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