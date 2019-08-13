Російські терористи три доби не віддавали тіло загиблого українського бійця



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10 серпня загинув азовець Роман Романенко

Водночас окупанти відмовилися забрати тіло одного зі своїх найманців, покинутого помирати біля населеного пункту Зайцеве

Терористи на Донбасі три доби не віддавали тіло загиблого бійця Романа Романенка, який підірвався на ворожому фугасі.

Про це повідомляє пресслужба полку «Азов».

«З великим сумом повідомляємо, що 10 серпня полк «Азов» зазнав непоправної та болючої втрати – під час виконання бойового завдання загинув азовець Роман Романенко на псевдо «Біч». Боєць підірвався на ворожому фугасі. На жаль, зробити офіційне повідомлення ми змогли лише через 3 доби після трагедії. Всі ці дні ворог підступно не віддавав тіло азовця, паралельно ницо оббріхуючи справжні обставини всього, що трапилося після його загибелі. Тричі бійці «Азову» намагалися евакуювати полеглого Романа, чому регулярно заважали прицільні обстріли противника. Окупант, прикриваючи свою групу найманців шквальним вогнем у бік українських військових, забрав тіло бійця «Азову». 13 серпня «Азов», в результаті попередньо спланованого обміну, нарешті отримав тіло загиблого Романа Романенка», - йдеться в повідомленні.

Водночас, як підкреслили в «Азові», російські окупанти відмовилися забрати в української сторони тіло одного зі своїх найманців, покинутого помирати біля населеного пункту Зайцеве.

Роман Романенко народився та виріс у Дніпрі, йому було 25 років. В «Азові» він служив з кінця 2015 року снайпером. Став командиром одного зі снайперських відділень.

Зазначається, що Романенко був нагороджений чималою кількістю відзнак, зокрема його було подано на орден «За мужність» III ступеня, який він мав отримати вже найближчим часом. Нещодавно отримав звання офіцера. А ще любив подорожувати та цікавився фотографією, займався боксом та був відданим фанатом рідного ФК «Дніпро».

Прес-служба полку «Азов» від імені всього особового складу підрозділу висловлює співчуття рідним та друзям Романа.

«Як справжній воїн, захисник, вірний син України, Роман Романенко назавжди увійшов в історію здобуття Незалежності нашою країною», - йдеться в повідомленні.