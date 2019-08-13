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    Події в Україні

    Поранений три доби тому під Широкіно український захисник помер

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    Боєць був родом з Житомирської області, смт Миропіль. У нього залишилися дружина і дитина - Поранений три доби тому під Широкіно український захисник помер
    Боєць був родом з Житомирської області, смт Миропіль. У нього залишилися дружина і дитина

    Його поранення було не сумісне з життям, - лікар

    У Дніпропетровській лікарні ім Мечникова через три доби боротьби помер боєць, поранений в зоні проведення ООС, родом із Житомирщини.

    Про це повідомив головний лікар Дніпровської обласної клінічної лікарні ім В. Мечникова Сергій Риженко в Facebook.

    «Три доби боролася душа. Він не просив про допомогу. Його поранення не сумісне з життям. Його мозок зруйнований, тотальна ішемія, кістки черепа розламані на частини. Тиск по нулях, очі нерухомо дивляться в стелю, кома ІІІ», — написав Риженко.

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    За його словами, Дмитро отримав поранення біля селища Широкіно. Ворожа куля увійшла йому прямо в лоб і вийшла через потилицю. Лікарі Мечникова сподіваючись на диво, не залишали бійця, підключивши всі апарати стеження, коригуючи життєві функції, ШВЛ. Операція була неможлива. Три рази у хлопця зупинялося серце, але реаниматологам вдавалося його запускати. Увечері 12 серпня Дмитро помер.

    Риженко повідомив, що боєць був родом з Житомирської області, смт Миропіль. У нього залишилися дружина і дитина.

    З початку 2014 року через лікарню ім. Мечникова в Днипре пройшло 14 500 поранених. У лікарні врятували життя понад трьом тисячам військовослужбовців, а 80% з цих бійців пройшли через реанімацію.

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