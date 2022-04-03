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    Батьки російських окупантів отримують «похоронки»

    документ
    Кремль взявся сповіщати про &laquo;мужню загибель&raquo; своїх вояків - Батьки російських окупантів отримують «похоронки»
    Кремль взявся сповіщати про «мужню загибель» своїх вояків
    фото: ЗСУ

    Росія розсилає свої громадянам листи про загибель їхніх синів

    Батьки загиблих на війні в Україні російських окупантів почали отримувати листи в яких повідомляють про те, що їхні сини загинули. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

    В управлінні стратегічних комунікацій Збройних Сил України повідомили, що для деяких російських окупантів «військові навчання» на території України закінчились достроково.

    «У міноборони Росії розпочато процедури нагородження причетних до російсько-української війни «сертифікатами» державного зразка», – йдеться у повідомленні.

    Також опублікували фото листа, який отримали батьки одного із російських окупантів. У ньому повідомляють про «мужню загибель» сина.

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    Нагадаємо, втрати ворога становлять вже майже 18 тис. осіб.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ Міноборони війна військові навчання військові навчання Україна батьки окупація #stoprussia
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    Батьки російських окупантів отримують «похоронки»