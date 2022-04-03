Батьки російських окупантів отримують «похоронки»

Кремль взявся сповіщати про «мужню загибель» своїх вояків

Росія розсилає свої громадянам листи про загибель їхніх синів

Батьки загиблих на війні в Україні російських окупантів почали отримувати листи в яких повідомляють про те, що їхні сини загинули. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

В управлінні стратегічних комунікацій Збройних Сил України повідомили, що для деяких російських окупантів «військові навчання» на території України закінчились достроково.

«У міноборони Росії розпочато процедури нагородження причетних до російсько-української війни «сертифікатами» державного зразка», – йдеться у повідомленні.

Також опублікували фото листа, який отримали батьки одного із російських окупантів. У ньому повідомляють про «мужню загибель» сина.

Нагадаємо, втрати ворога становлять вже майже 18 тис. осіб.

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